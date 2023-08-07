Лидеры переворота в Нигере закрыли воздушное пространство над страной

НИАМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Нигер закрыл воздушное пространство над страной, сославшись на угрозу военного вмешательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.



Сайт отслеживания полетов Flightradar24 показывает, что в настоящее время в небе Нигера нет самолетов.

Группа западноафриканских стран Ecowas ранее предупредила, что может применить силу, если президент Мохамед Базум не будет восстановлен в должности до 23:00 часов вечера в воскресенье.

Представитель хунты, пришедшие к власти в результате переворота, заявили, что вооруженные силы Нигера готовы защищать страну.

Президент Нигера Базум был задержан 26 июля, а генерал Абдурахман Чиани, командующий президентской гвардией, позже провозгласил себя новым лидером страны.

Военный переворот получил резкое осуждение со стороны международного сообщества, в том числе бывшей колониальной державы Франции и остальной части Европейского Союза, а также Организации Объединенных Наций и Соединенных Штатов.

После кризисной встречи в Нигерии военачальники Ecowas заявили в пятницу, что они разработали подробный план возможного применения силы и дают военной хунте, захватившей власть в стране, возможность обратить вспять то, что они сделали.

Ecowas является региональным торговым блоком 15 стран Западной Африки, включая Нигерию, Сенегал, Того и Гану.

Лидеры переворота, кажется, не проявляют никаких признаков готовности уступить власть, и в воскресенье тысячи их сторонников демонстративно собрались на стадионе в столице Нигера Ниамее.

Два соседа Нигера - Буркина-Фасо и Мали - ранее предупредили, что будут рассматривать любое внешнее военное вмешательство в Нигере как «объявление войны» против них. Буркина-Фасо и Мали являются членами Ecowas, но были отстранены от блока с тех пор, как ими управляют военные хунты.

Напомним, События в африканской стране Нигер находятся в фокусе внимания мировых средств массовой информации. Повышенный интерес связан с тем, что Нигер обладает крупными запасами урана, который в большой части импортируется Евросоюзом, а также общей ситуацией с безопасностью в регионе Сахеля. Подробнее в аналитическом материале МИА «Казинформ».