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Лидеры европейских стран поздравили Реджепа Эрдогана с победой на президентских выборах

Автор:  
Арнур Рахимбеков
29 Мая 2023, 14:23
Лидеры европейских стран поздравили Реджепа Эрдогана с победой на президентских выборах Фото: aa.com.tr

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. От имени Европейского союза поздравления Реджепу Эрдогану направили глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

У.Ляйен отметила, что «с нетерпением ждет дальнейшего развития европейско-турецких отношений», поскольку это «имеет стратегическое значение как для ЕС, так и для Турции».

Ш.Мишель в своем сообщении в Twitter написал, что также с нетерпением ожидает возможности снова поработать с президентом Турции над углублением отношений между ЕС и ТР в ближайшие годы.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал Германию и Турцию «близкими партнерами и союзниками», чьи «люди и экономики тесно переплетены».

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон в своем аккаунте написал на турецком языке, что есть большие проблемы, которые Франция и Турция преодолеют вместе.

«Возвращение мира в Европу, будущее нашего Евразийского союза, Средиземное море. Мы продолжим двигаться вперед вместе с Президентом Эрдоганом, которому я передаю свои поздравления в связи с его переизбранием» - отметил президент Франции.

Поздравления также направили другие лидеры стран ЕС, США, а также Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.


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