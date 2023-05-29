Лидеры европейских стран поздравили Реджепа Эрдогана с победой на президентских выборах

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. От имени Европейского союза поздравления Реджепу Эрдогану направили глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

У.Ляйен отметила, что «с нетерпением ждет дальнейшего развития европейско-турецких отношений», поскольку это «имеет стратегическое значение как для ЕС, так и для Турции».

Ш.Мишель в своем сообщении в Twitter написал, что также с нетерпением ожидает возможности снова поработать с президентом Турции над углублением отношений между ЕС и ТР в ближайшие годы.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал Германию и Турцию «близкими партнерами и союзниками», чьи «люди и экономики тесно переплетены».

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон в своем аккаунте написал на турецком языке, что есть большие проблемы, которые Франция и Турция преодолеют вместе.

«Возвращение мира в Европу, будущее нашего Евразийского союза, Средиземное море. Мы продолжим двигаться вперед вместе с Президентом Эрдоганом, которому я передаю свои поздравления в связи с его переизбранием» - отметил президент Франции.

Поздравления также направили другие лидеры стран ЕС, США, а также Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.