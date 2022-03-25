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Лидеры ЕС договорились создать целевой фонд солидарности с Украиной

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
25 Марта 2022, 10:34
Лидеры ЕС договорились создать целевой фонд солидарности с Украиной

БРЮССЕЛЬ. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Главы государств и правительств Евросоюза договорились создать целевой фонд солидарности с Украиной для финансирования восстановления страны после завершения военной операции России. Об этом говорится в заявлении саммита ЕС, первый день которого завершился в Брюсселе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Принимая во внимание разрушения и огромные потери, причиненные Украине военной агрессией России, Евросоюз привержен оказанию поддержки украинскому правительству в удовлетворении его насущных потребностей и, как только российское наступление прекратится, в восстановлении демократической Украины. С этой целью Евросовет соглашается создать целевой фонд солидарности с Украиной и приглашает своих международных партнеров принять участие, а также призывает начать подготовку без промедления», - отмечается в заявлении. Участники саммита также пообещали Киеву провести международную конференцию доноров по аналогии с регулярно проводившимися конференциями для оказания помощи Ливии и Сирии.

В документе подчеркивается, что Евросоюз будет продолжать оказывать Украине политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку.

Лидеры стран Европейского союза также выразили готовность к введению новых жестких санкций в отношении России и Белоруссии.

«Европейский союз <…> по-прежнему готов закрывать лазейки и пресекать фактический и возможный обход санкций, а также продвигаться вперед в направлении дальнейших скоординированных жестких санкций против РФ и Белоруссии, - говорится в документе. - Любые попытки обойти санкции или оказать помощь России иными способами должны быть пресечен».

Кроме того, лидеры стран Европейского союза выразили готовность обеспечить бесперебойное снабжение Украины газом и электроэнергией. «Европейский союз привержен обеспечению непрерывных и бесперебойных поставок электроэнергии и газа на Украину», - отмечается в заявлении.


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