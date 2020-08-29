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Лидеров проекта «Zhas Project» отметили в селе Сайхин в ЗКО

29 Августа 2020 15:13
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Лидеров проекта «Zhas Project» отметили в селе Сайхин в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ. – Благодаря молодежному проекту «Zhas Project» в Бокейординском районе ЗКО были трудоустроены свыше 80 молодых людей, которые имеют огромное желание и дальше развивать свое дело, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

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Заместитель акима Бокейординского района Лариса Кайыргалиева поблагодарила молодых людей за активное участие в проекте и пожелала им дальнейших успехов в бизнесе. В школе им. М. Бабажанова села Сайхин была проведена первая ярмарке «Zhas Project», где был отмечен труд молодежных лидеров, которые внесли свой вклад в популяризацию проекта, привлекая своих ровесников к участию в нем. Благодарственными письмами был отмечен вклад в развитие предпринимательства района Саяна Баетова, Мухтара Жоламанова и Айымбека Егингалиева.

Директор районного ресурсного центра по работе с молодежью Исатай Курмашев отметил, что благодаря «Zhas Project» нашли свое дело свыше 80 энтузиастов, которые нацелены на то, чтобы и дальше развивать и расширять свой бизнес.

Начинающие молодые предприниматели в свою очередь поблагодарили наставников за обучение азам предпринимательской деятельности. По словам Арайлым Дауленовой, она впервые узнала, как начать свое дело и что такое бизнес, придя в этот проект. Нурсауле Толеуова давно хотела заняться животноводством, и только благодаря «Zhas Project» ее мечта воплотилась в реальность. Многодетная мама Карлыгаш Хадерова от всей души поблагодарила молодых людей, занятых предпринимательской деятельностью.

«Только ленивый человек пытается оправдать свое пустое времяпровождение, якобы заработная плата не устраивает и прочие отговорки. Я думаю, если есть желание, работа всегда найдется. Радует то, что молодые люди взялись за полезные дела, как для себя, так и окружающих», – сказала Карлыгаш Хадерова.


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#Западно-Казахстанская область   #Занятость - 2020   #Молодежь  
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Автор:

Аида Галиева

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