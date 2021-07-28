Лидеров проекта Ashyq будут поощрять
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Участников проекта Ashyq, в частности лидеров объектов предпринимательства будут поощрять. Об этом рассказал председатель правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Абылай Мырзахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В пяти регионах, которые в «красной» зоне, сложная эпидемиологическая ситуация. По нашим соглашениям сфера услуг полностью приостанавливает работу в выходные дни. Объекты по Ashyq будут работать до 20:00 часов вечера. Мы должны стимулировать предпринимателей. Будут льготы для тех лидеров объектов предпринимательства, которые следуют следующим правилам: работают открыто, сканируют всех посетителей, выдают чеки. Таких ответственных объектов предпринимательства около тысячи. Их работа будет продлена до 22:00 часов», - отметил Абылай Мырзахметов.
По его словам, есть одно соглашение с Минздравом. С 9 августа ситуация изменится.
«Объекты-участники Ashyq будут работать до 22:00, а лидеры – до 00:00 часов. Предприниматели просят не приостанавливать их работу, если они ответственны. Поэтому мы считаем это правильным. Через неделю мы посмотрим на эпидситуацию. Если через неделю ситуация улучшится в этих пяти регионах, будем рассматривать вопрос введения льгот лидерам проекта, в частности в выходные дни», - сказал глава «Атамекен».
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