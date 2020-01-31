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Лидеров по конфликтам среди клубов и кафе назвали в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарский департамент полиции обнародовал список ночных увеселительных заведений, где происшествия случаются чаще всего, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Мониторинг событий за 2019 год показал, что в Павлодаре из функционирующих 242 развлекательных заведений, работающих в ночное время суток, наиболее часто происшествия случаются в семи заведениях города и на прилегающих к ним территориях», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
К примеру, в ночном клубе «Мохо» в прошлом году зафиксированы 92 факта пьяных дебошей, конфликтов и драк. В большинстве случаев охранники заведений пресечением конфликтов не занимаются, ограничиваясь выставлением за дверь посетителей, допустивших нарушение порядка, отметили в полиции. Часто конфликты и другие правонарушения продолжаются уже на улице, возле ночного клуба.
Поэтому правоохранительные органы обнародовали список павлодарских увеселительных заведений из «группы риска» по данным оперативной сводки 2019 года:
1. Ночной клуб «Мохо» (поступили 92 вызова: дебош, конфликты и драки);
2. Ночной клуб «7182» (поступили 80 вызовов: дебош, конфликты, драки, нарушение тишины);
3. Ночной клуб «4 комнаты» (поступили 74 вызова: дебош, конфликты, драки, неоплата счетов);
3. Кафе «Гамарджоба» (поступили 65 вызовов: драки, конфликты);
4. Кафе «Барс» (поступили 53 вызова: дебош, конфликты и драки, неоплата счетов);
5. Кафе «Аликор» (поступили 49 вызовов: дебош, конфликты и драки);
6. Кафе «Парадайс» (поступили 45 вызовов: дебош, конфликты, драки);
7. Кафе «Альфа-Т» (поступил 41 вызов: конфликты, драки).
«Владельцы увеселительных заведений допускают в свои заведения и несовершеннолетних, которые находятся в них без сопровождения законных представителей после 22:00, - подчеркнули в департаменте полиции. - Только в 2019 году к административной ответственности за допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время привлечено 73 владельца увеселительных и развлекательных заведений».
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