Лидеров по конфликтам среди клубов и кафе назвали в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарский департамент полиции обнародовал список ночных увеселительных заведений, где происшествия случаются чаще всего, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Мониторинг событий за 2019 год показал, что в Павлодаре из функционирующих 242 развлекательных заведений, работающих в ночное время суток, наиболее часто происшествия случаются в семи заведениях города и на прилегающих к ним территориях», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

К примеру, в ночном клубе «Мохо» в прошлом году зафиксированы 92 факта пьяных дебошей, конфликтов и драк. В большинстве случаев охранники заведений пресечением конфликтов не занимаются, ограничиваясь выставлением за дверь посетителей, допустивших нарушение порядка, отметили в полиции. Часто конфликты и другие правонарушения продолжаются уже на улице, возле ночного клуба.

Поэтому правоохранительные органы обнародовали список павлодарских увеселительных заведений из «группы риска» по данным оперативной сводки 2019 года:

1. Ночной клуб «Мохо» (поступили 92 вызова: дебош, конфликты и драки);

2. Ночной клуб «7182» (поступили 80 вызовов: дебош, конфликты, драки, нарушение тишины);

3. Ночной клуб «4 комнаты» (поступили 74 вызова: дебош, конфликты, драки, неоплата счетов);

3. Кафе «Гамарджоба» (поступили 65 вызовов: драки, конфликты);

4. Кафе «Барс» (поступили 53 вызова: дебош, конфликты и драки, неоплата счетов);

5. Кафе «Аликор» (поступили 49 вызовов: дебош, конфликты и драки);

6. Кафе «Парадайс» (поступили 45 вызовов: дебош, конфликты, драки);

7. Кафе «Альфа-Т» (поступил 41 вызов: конфликты, драки).

«Владельцы увеселительных заведений допускают в свои заведения и несовершеннолетних, которые находятся в них без сопровождения законных представителей после 22:00, - подчеркнули в департаменте полиции. - Только в 2019 году к административной ответственности за допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время привлечено 73 владельца увеселительных и развлекательных заведений».