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Лидеров ОПГ осудили в Акмолинской области

10 Декабря 2019 18:45
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Лидеров ОПГ осудили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В 2019 году межведомственной следственно-оперативной группой департамента Комитета национальной безопасности, департамента полиции и департамента экономических расследований по Акмолинской области пресечена преступная деятельность лидеров ОПГ «Тумгоевские», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

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Приговором Кокшетауского городского суда от 27 июня 2019 года лидер ОПГ Р. Тумгоев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 245 «Уклонение от уплаты налогов» и частью 1 статьи 262 «Создание и руководство ОПГ» УК РК с назначением наказания в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

25 ноября текущего года решением указанного суда по материалам досудебного расследования по пункту 2 части 4 статьи 190 «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» признан виновным другой лидер ОПГ «Тумгоевские» Ю. Куртоев и осужден к 9 годам колонии строгого режима с лишением права занимать руководящие должности и материально-ответственные должности в субъектах предпринимательства сроком на 5 лет.

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Ключевые слова: Борьба с преступностью, МВД РК, КНБ РК,
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