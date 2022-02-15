+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Лидеров ОПГ «Казахстанские» задержали в Алматы

15 Февраля 2022 19:18
Поделиться:
Лидеров ОПГ «Казахстанские» задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы и Алматинской области Комитетом Национальной безопасности совместно с Министерством внутренних дел проведена крупномасштабная спецоперация по пресечению противоправной деятельности ОПГ «Казахстанские», состоящей из числа бывших спортсменов и ранее судимых лиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт комитета.

Новости по теме
Майнинговую ферму с оборудованием на 2,5 млрд тенге выявили в Карагандинской области
Тайник с боеприпасами и коктейлем «Молотова» найден в Алматы Серийного вора автомобильных регистраторов задержали в Алматы 33 человека освобождены из изоляторов после беспорядков в Алматинской области

Задержанные 6 членов группировки причастны к многочисленным общеуголовным преступлениям на территории Алматинского региона (вымогательство, разбой, самоуправство, хулиганство, криминальное покровительство предпринимателям, скотокрадство).

В ходе задержаний и обысков по местам жительства подозреваемых изъято 4 единицы огнестрельного оружия, 177 боеприпасов, 7 гранат, спецсредства, а также предметы, подтверждающие участие в мародерстве в январе в Алматы (радиостанции, дубинки «ПР», бронежилет).

Задержанные водворены в СИ-8 ДУИС и СИЗО ДКНБ по Алматы. Возбуждены уголовные дела по ч.ч. 3 и 4 ст.287 УК РК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного ор ужия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств).



В результате комплекса следственно-оперативных мероприятий члены группировки склонены к выдаче «схронов» с оружием, принадлежащих участникам ОПГ.

В Енбекшиказахском районе Алматинской области обнаружены два «схрона», из которых изъято 44 единицы огнестрельного и 3 единицы холодного оружия, а также 20 боеприпасов. Проводятся мероприятия по идентификации изъятого вооружения, а также его использования в январских событиях.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Борьба с преступностью   #Видео   #МВД РК   #КНБ РК   #Криминал  
Поделиться:
Новости по теме
Майнинговую ферму с оборудованием на 2,5 млрд тенге выявили в Карагандинской области
Тайник с боеприпасами и коктейлем «Молотова» найден в Алматы
Серийного вора автомобильных регистраторов задержали в Алматы
33 человека освобождены из изоляторов после беспорядков в Алматинской области
Популярное
1 Коронавирус: семь регионов РК - в «зеленой» зоне
2 Пропавший водитель бензовоза найден на чабанской зимовке в Атырауской области
3 Акимат Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа
4 В Казахстане намерены создать пояс малых и средних предприятий вокруг ГМК
5 Димаш Даулетов из Алматы восхитил наставников на шоу «Голос Украины»
6 В Казахстане проверят все введенные в эксплуатацию жилые дома
Читайте также
Нурлан Ногаев призвал мангистаусцев не поддаваться на провокации
Майнинговую ферму с оборудованием на 2,5 млрд тенге выявили в Карагандинской области
Коронавирус: семь регионов РК - в «зеленой» зоне
Пропавший водитель бензовоза найден на чабанской зимовке в Атырауской области
Акимат Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа
В Казахстане намерены создать пояс малых и средних предприятий вокруг ГМК
Димаш Даулетов из Алматы восхитил наставников на шоу «Голос Украины»
В Казахстане проверят все введенные в эксплуатацию жилые дома
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив