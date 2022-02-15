Лидеров ОПГ «Казахстанские» задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы и Алматинской области Комитетом Национальной безопасности совместно с Министерством внутренних дел проведена крупномасштабная спецоперация по пресечению противоправной деятельности ОПГ «Казахстанские», состоящей из числа бывших спортсменов и ранее судимых лиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт комитета.

Задержанные 6 членов группировки причастны к многочисленным общеуголовным преступлениям на территории Алматинского региона (вымогательство, разбой, самоуправство, хулиганство, криминальное покровительство предпринимателям, скотокрадство).

В ходе задержаний и обысков по местам жительства подозреваемых изъято 4 единицы огнестрельного оружия, 177 боеприпасов, 7 гранат, спецсредства, а также предметы, подтверждающие участие в мародерстве в январе в Алматы (радиостанции, дубинки «ПР», бронежилет).

Задержанные водворены в СИ-8 ДУИС и СИЗО ДКНБ по Алматы. Возбуждены уголовные дела по ч.ч. 3 и 4 ст.287 УК РК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного ор ужия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств).









В результате комплекса следственно-оперативных мероприятий члены группировки склонены к выдаче «схронов» с оружием, принадлежащих участникам ОПГ.

В Енбекшиказахском районе Алматинской области обнаружены два «схрона», из которых изъято 44 единицы огнестрельного и 3 единицы холодного оружия, а также 20 боеприпасов. Проводятся мероприятия по идентификации изъятого вооружения, а также его использования в январских событиях.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.