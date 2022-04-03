Лидеров и аутсайдеров в рейтинге госуслуг назвали в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области по результатам двух исследований по услугам, предоставляемым всеми услугодателями, уровень удовлетворенности услугополучателей качеством оказания госуслуг составил 4,93 баллов или 89,6%. Этот показатель значительно выше республиканского, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Оценка уровня удовлетворенности в 2021 году по сравнению с 2020 годом выросла на 13,2%, которая является одной из самых высоких в стране. По результатам двух исследований общая оценка ЦГО составила: 4,74 балла, уровень удовлетворенности 80,3%. В рейтинге по уровню удовлетворенности качеством услуг, относящихся к зоне ответственности местных исполнительных органов, по итогам 2021 года Костанайская область по результатам 2 исследований заняла 1 место: уровень удовлетворенности – 4,93 баллов или 89,6%. По результатам онлайн мониторинга, который как сказано ранее был проведен впервые, уровень удовлетворенности составил 4,96 балла или 98,2%, что является самым высоким в стране и выше среднего республиканского показателя на 15%», - рассказал руководитель департамента Агентства РК по делам госслужбы по Костанайской области Асхат Искандеров.

Наиболее высокие оценки в рейтинге получили такие госуслуги, как «Предоставление общежития обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования», «Предоставление бесплатного и льготного питания отдельным категориям обучающихся и воспитанников в общеобразовательных школах», а также «Прием документов для организации индивидуального бесплатного обучения на дому детей, которые по состоянию здоровья в течение длительного времени не могут посещать организации начального, основного среднего, общего среднего образования».

Среди аутсайдеров в рейтинге по оценке качества оказания государственных услуг оказались услуги «Выдача санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии проектов нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, «Выдача согласования и (или) заключения (разрешительного документа) на ввоз (вывоз) зарегистрированных и не зарегистрированных в Республике Казахстан лекарственных средств и медицинских изделий», «Выдача решения на изменение целевого назначения земельного участка».

«В целом, в ходе мониторинга услугополучатели выразили недовольство работой госорганов в части слабой обратной связи на жалобы, сложности поиска необходимой информации о порядке оказания госуслуг в электронной форме. Также, поступали предложения по автоматизации отдельных процессов оказания госуслуг, интеграции информационных систем с порталом «электронного правительства».

Наибольшая неудовлетворенность выражена выдачей санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии проектов нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду», - пояснил А.Искандеров.

Ведомством внесены предложения по дальнейшей оптимизации деятельности государственных органов и Госкорпорации в части перевода госуслуг в автоматизированный режим, обеспечения

качественной и корректной работы портала «электронного правительства».