Лидеров и аутсайдеров среди регионов выявили в Костанайской области по итогам учебного года

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Как прошёл 2020-2021 учебный год, какие регионы области в лидерах и аутсайдерах и как карантин повлиял на учебный процесс в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций рассказала руководитель областного управления образования Зауре Байменова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметила в своём выступлении руководитель профильного ведомства, 2020-2021 учебный год был непростым, 495 школ с контингентом около 110 тысяч детей начали его в дистанционном формате, а завершили уже в комбинированном.

«Как итог, отмечу, что качество знаний по области составило 59%, что незначительно выше результатов прошлого года. Выше областного показателя качество знаний в 9 регионах -Амангельдинский, Костанайский, Карабалыкский, г.Костанай, Аулиекольский, Б.Майлина, Наурзумский, Алтынсаринский, Джангельдинский. В тройку аутсайдеров с наименьшим качеством знаний вошли 3 региона – Аркалык (51,7%), Камыстинский (52,1%) и Сарыкольский (52,4%) районы»,- сообщила З. Байменова.

Как оказалось, карантин не помешал обладателям знака «Алтын белгі» региона подтвердить свои знания. По сравнению с прошлым учебным годом отмечается увеличение количества обладателей знака «Алтын белгі». Из 234 претендентов на знак этого года обладателем стал 221 выпускник. 13 - отличные знания не подтвердили.

«Анализируя сведения самих выпускников, средний балл по области по итогам 1 попытки составил 70,2 балла, по 2 попытке - 73,4, что на 1,3 балла выше результатов 2020 года. Выше областного показателя средний балл традиционно у областных школ – Білім Инновация Лицейі (92,3) и ШОД имени Ы. Алтынсарина (82,3), а также в районах Б.Майлина (85,5), Наурзумском (85,6), г. Рудный (81,5), Лисаковск (77,1), Костанай (76,5).

Самые низкие баллы в Джангельдинском (60), Алтынсаринском (63,2), Карабалыкском (65,8), Аулиекольском (66,4) районах и г. Аркалыке (67,1)»,- добавила руководитель профильного ведомства.

Также, как отмечает З. Байменова, один из показателей качества знаний – результативность в интеллектуальных соревнованиях. По итогам Республиканской олимпиады школьников в копилке области 28 призовых мест: 7 первых, 9 вторых и 12 третьих. В командном зачете область заняла третью позицию в РК.

В фокусе внимания ведомства - вопрос специального образования.

На начало года имелась потребность в 8 кабинетах коррекции. На сегодня она сократилась до 6. Также при Аркалыкской коррекционной школе с 1 сентября начнет действовать интернат на 30 мест, что позволит охватить обучением особенных детей из Амангельдинского, Жангельдинского и Наурзумского районов.

«Дополнительным образованием охвачены свыше 88 тысяч детей , или 81%»,- сказала З. Байменова.

Также, несмотря на режим ограничения, в X зимней гимназиаде среди школьников РК Костанайская область в общекомандном зачёте - на 1 месте, в Республиканском форуме «Открываем мир профессий» - на 3 месте.

«Стоит также отметить важным условием оптимального функционирования организаций образования – соответствующий кадровый потенциал. Сегодня в области работают свыше 21 тысячи педагогов. В сравнении с прошлым учебным годом качественный состав по числу педагогов-экспертов, модераторов, исследователей и мастеров увеличился практически вдвое и составляет 55,8%, а средняя зарплата педагога на сегодня - 249,4 тыс. тенге»,- подытожила З. Байменова.