Лидеров и аутсайдеров проекта «Ashyq» назвали в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Самые добросовестные - объекты образования Костанайской области, нарушители – торговля и общепит, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на директора Региональной Палаты предпринимателей Костанайской области Данияра Кузенбаева.

«Региональной палатой предпринимателей Костанайской области особе внимание уделяется внедрению проекта «Ashyq». Костанайская область участвует в проекте с 14 апреля 2021 года. В настоящий момент заявки на участие в проекте «Ashyq» подали 5 195 предприятий», - сообщил на своей странице в Facebook директор Региональной Палаты предпринимателей Костанайской области Данияр Кузенбаев.

Наибольшее количество участников зафиксировано в сферах торговли - 1542, учебные заведения – 834, общепит – 670, госорганы – 354.

По последним данным, в Костанайской области определены 153 лидера проекта. Более половины из них - это объекты образования – 109, объекты общественного питания – 24, торговые объекты, включая ТРЦ, – 8, фитнес-центры – 5.

Мониторинг показал, что нарушителей условий участия в проекте больше всего в сфере торговли и общепита.

Напомним, что Региональная палата предпринимателей Костанайской области открыла «горячую линию» для помощи бизнесу при регистрации в проекте Ashyq. В период пиковой нагрузки ежедневно проводилось свыше 70 индивидуальных консультаций, как в очном режиме, так и по телефону, или с использованием различных мессенджеров.