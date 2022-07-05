5 Июля 2022 22:44

Лидером по обеспечению нуждающихся в реабилитации стала Акмолинская область

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области реализуется комплекс мер по поддержке лиц с инвалидностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению пресс-службы областного акимата, регион стал лидером в стране по обеспечению нуждающихся лиц в реабилитации. Так, за первое полугодие 2022 года индивидуальными программами реабилитации охвачены 7 из 9 тыс.

Выступая на очередном заседании Правительства Республики Казахстан, аким области Ермек Маржикпаев рассказал о принятых мерах по улучшению качества жизни лиц с инвалидностью.

«Ежегодно отмечается рост бюджетных средств на обеспечение средствами реабилитации. За последние пять лет в 2 раза увеличено финансирование и доведено до 1,5 млрд тенге», - проинформировал руководитель региона.

Ведется большая работа по обеспечению безбарьерного доступа. На сегодня адаптировано 343 социально-значимых объекта. Всего в течение трех лет планируется приспособить порядка 1300. Выделены средства на реализацию проектов по ремонту инвалидных кресел-колясок, «компьютер без границ», на создание кабинета социально-правовой и психологической помощи и организации досугового центра для лиц с повреждениями опорно-двигательного аппарата.

«Уделяется большое внимание детям с особыми образовательными потребностями. В Кокшетау строятся два детских сада для детей с нарушением речи и для маломобильных групп населения. 600 детей с особыми потребностями получают помощь в рамках инициативы «Қамқорлық», - проинформировал Е. Маржикпаев.

Так, с начала года трудоустроены около 300 лиц с инвалидностью. Помощь в трудоустройстве оказывает центр «Тең Қоғам». Более 1700 человек с ограниченными физическими возможностями привлечены к спорту.

Всего в Акмолинской области проживает более 29 тысяч лиц с инвалидностью.