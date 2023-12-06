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    22:47, 05 Декабрь 2023 | GMT +6

    Лидеры Евросоюза совершат визит в Китай

    КНР и ЕС
    Фото: freepik.com

    Представитель Европейского совета сообщил, что 7-8 декабря в столице Китая пройдет саммит Евросоюз - КНР. Для участия в мероприятии в Китай направятся глава Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    Планируется, что в поездке также примет участие Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

    В четверг в Пекине пройдет встреча Ш.Мишеля и У.Ляйен с председателем КНР Си Цзиньпинем. Во второй половине дня - с премьером государственного совета КНР Ли Цяном.

    Стороны планируют обсудить совместные подходы к борьбе с изменением климата, двусторонние торгово-экономические отношения, а также актуальные вопросы безопасности в мире, в том числе ситуацию в Украине и секторе Газа, отметил представитель Европейского совета.

    Теги:
    Евросоюз Китай Международная деятельность Мировые новости Международные отношения
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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