Лидеры Евросоюза совершат визит в Китай

Представитель Европейского совета сообщил, что 7-8 декабря в столице Китая пройдет саммит Евросоюз - КНР. Для участия в мероприятии в Китай направятся глава Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Планируется, что в поездке также примет участие Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В четверг в Пекине пройдет встреча Ш.Мишеля и У.Ляйен с председателем КНР Си Цзиньпинем. Во второй половине дня - с премьером государственного совета КНР Ли Цяном.

Стороны планируют обсудить совместные подходы к борьбе с изменением климата, двусторонние торгово-экономические отношения, а также актуальные вопросы безопасности в мире, в том числе ситуацию в Украине и секторе Газа, отметил представитель Европейского совета.