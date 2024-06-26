Лидеры Евросоюза достигли соглашения о высших должностях в ЕС

Шесть лидеров Евросоюза, ведущие переговоры о высших постах в блоке, достигли соглашения, что Урсула фон дер Ляйен (Германия), Антониу Коста (Португалия) и Кая Каллас (Эстония) будут предложены на высокие посты в Европейской комиссии, Европейском совете и внешнеполитической службе, сообщает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на европейские СМИ.

В число участников переговоров вошли: премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Испании Педро Санчес, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Следующим шагом станет встреча лидеров ЕС в Брюсселе в четверг, где три кандидатуры будут представлены главам государств и правительств на утверждение.

Если на предстоящем саммите все 27 лидеров достигнут соглашений, то У. Ляйен во второй раз возглавит Еврокомиссию.

А. Коста сменит осенью Ш. Мишеля (Бельгия) на посту главы Европейского совета, а К. Каллас возглавит дипломатическую службу ЕС вместо Ж. Борреля (Испания).