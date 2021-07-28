Лидерам Ashyq в Костанае разрешили работать в выходные и праздники

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Новое постановление подписал Главный санврач Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новые корректировки коснулись приостановления деятельности развлекательных учреждений в будние дни (выставки, караоке, бильярдные, кальянные, компьютерные клубы, ночные и игровые клубы, боулинг клубы, батуты, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях и другие), банкетных залов, букмекерских контор, за исключением объектов, участвующих в проекте Ashyq.

Объекты, участвующие в проекте Ashyq, будут работать при условии наполняемости не более 30%, с режимом работы с 12:00 часов до 18:00 часов. В выходные и праздничные дни этим объектам работать нельзя.

Также вводится запрет на работу кинотеатров, театров, домов культуры, концертных залов, филармоний. Запрет не коснется объектов, участвующих в проекте Ashyq. Они будут работать с наполняемостью не более 30% от числа посадочных мест, рассадкой зрителей через два кресла по длине ряда.

Что касается выходных и праздничных дней, то приостанавливается деятельность всех объектов, кроме тех, кто числится в лидерах проекта Ashyq.

«Разрешение деятельности объектов общественного питания, в том числе объектов загородного придорожного сервиса, летних площадок, при условии наполняемости не более 50% и одновременного пребывания не более 30 посетителей, нахождения за одним столом не более четырех-шести человек, расстояния между столами не менее 2 метров, с установлением режима работы в будние дни с 09:00 часов до 20:00 часов, без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий. Приостановление деятельности в выходные и праздничные дни, за исключением «лидеров проекта Ashyq». Всем объектам общепита в нерабочее время разрешается изготовление продукции только на вынос и доставку»,- говорится в постановлении.

Также разрешается деятельность торгово-развлекательных центров в части реализации непродовольственных товаров, торговых комплексов, торговых домов, торговых сетей, непродовольственных магазинов до 18:00, с наполняемостью не более 30%. Запрет работы объектов площадью свыше 2000 квадратных метров, в том числе ТРЦ, реализующих непродовольственные товары, в выходные и праздничные дни. Работа развлекательных зон не разрешается.

Будет разрешена работа саун, спа-центров, термопарка, с одновременным присутствием не более 50% посетителей от проектной вместимости и из расчета не менее 5 кв.м на одного посетителя, до 20:00 часов. Также будет разрешена деятельность бассейнов по предварительной записи и крытых спортивных объектов (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы, фитнес-центры, включая йога центры, спортивно-оздоровительные центры и другие) при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 5 кв.м на одного посетителя, до 20:00 часов.

«Разрешение работы АО «Казпочта» с максимальным оказанием услуг в онлайн-формате с 9:00 до 18:00, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни; разрешение работы ЦОНов с 9:00 до 18:00 по предварительной записи, с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни, обеспечить соблюдение социальной дистанции, масочного режима, термометрии, усиленного санитарно-дезинфекционного режима»,- говорится в постановлении.

Постановление вступает в силу с 1 августа 2021 года.