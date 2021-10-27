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    11:35, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    Лидерам Ashyq разрешат работать до двух часов ночи в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно документу, разрешается работа в будние дни следующих объектов, участвующих в проекте Ashyq: объекты общественного питания всех типов; торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети, непродовольственные магазины; сауны, СПА-центры; театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии; бильярдные; компьютерные клубы, включая PlayStation-клубы; боулинг, караоке; лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи; букмекерские конторы.

    Разрешение действует при условии наличия безопасного «зеленого» статуса (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более семи суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания или переболевших в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей, с режимом работы до 00.00 часов.

    Лидеры проекта Ashyq смогут работать до 02.00.

    Постановление вступает в силу с 00:00 часов 29 октября со сроком действия до 00:00 часов 12 ноября 2021 года.

    С полным текстом можно ознакомиться здесь.
    Теги:
    Коронавирус в РК Главная Ashyq Павлодарская область
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