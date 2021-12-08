Лидер сборной Казахстана по женской борьбе завершила карьеру
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане стартовал чемпионат Казахстана по видам борьбы. В рамках женских соревнований некоторые ведущие спортсменки не выйдут на ковер. Более того, один из лидеров сборной завершила карьеру, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
«Наши спортсменки с нетерпением ждут начала схваток в рамках чемпионата страны. Ведь для молодых атлеток – это большая возможность. Так что всем хочется себя проявить, сделать все возможное, чтобы получить вызов в национальную команду.
Среди лидеров не будут стартовать Татьяна Ахметова-Аманжол и Валентина Исламова. Стоит отметить, что Аманжол завершила спортивную карьеру.
При этом Эльмира Сыздыкова, Мадина и Жамиля Бакбергенова примут участие в чемпионате страны», - рассказал главный тренер Нурлан Аманкосов.
Отметим, что Аманжол побеждала на четырех чемпионатах Азии.
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