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Лидер сборной Казахстана по женской борьбе завершила карьеру

8 Декабря 2021 18:45
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Лидер сборной Казахстана по женской борьбе завершила карьеру

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане стартовал чемпионат Казахстана по видам борьбы. В рамках женских соревнований некоторые ведущие спортсменки не выйдут на ковер. Более того, один из лидеров сборной завершила карьеру, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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«Наши спортсменки с нетерпением ждут начала схваток в рамках чемпионата страны. Ведь для молодых атлеток – это большая возможность. Так что всем хочется себя проявить, сделать все возможное, чтобы получить вызов в национальную команду.

Среди лидеров не будут стартовать Татьяна Ахметова-Аманжол и Валентина Исламова. Стоит отметить, что Аманжол завершила спортивную карьеру.

При этом Эльмира Сыздыкова, Мадина и Жамиля Бакбергенова примут участие в чемпионате страны», - рассказал главный тренер Нурлан Аманкосов.

Отметим, что Аманжол побеждала на четырех чемпионатах Азии.


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