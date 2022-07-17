17 Июля 2022 21:30

Лидер по количеству участников - подведены итоги Tartyl Fest в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Третий по счету республиканский спортивный фестиваль по подтягиванию на турнике Tartyl Fest завершился в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Республиканский спортивный фестиваль Tartyl Fest проводит фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан.

Местом проведения сегодняшнего спортивного мероприятия выбрана площадь Абая.

На данный момент Алматы лидирует по количеству участников в фестивале - 623 участника, а также по количеству подтягиваний - 40 раз, обойдя при этом предыдущий рекорд победителя из города Конаева (37 подтягиваний).

Участники соревнуются в 9 категориях в зависимости от веса и возраста.

На открытии соревнований выступили заместитель акима города Алматы Арман Кырыкбаев, руководитель управления спорта города Алматы - Ерден Хайруллин, также, руководитель фонда поддержки талантов «Дара» - Нурлан Коянбаев, амбассадор проекта, общественный деятель, тренер и актер Айтым Жакупов.

Правила для всех 20 городов-участников фестиваля едины - подтянуться правильно и больше всех. Результаты алматинских соревнований по подтягиваниям задали планку другим городам.

Первое место и участники, получившие 200 000 тенге:

до 18 лет

1 место. Курбанов Тохти, 16 лет, 54 кг - 27 раз

1 место. Мунашбай Меиржан, 17 лет, 64 кг - 40 раз

1 место. Алан Абзалханулы, 17 лет, 79 кг - 30 раз

18-30 лет

1 место. Медет Кузембаев, 23 года, 58 кг - 40 раз

1 место. Калман Даулет, 29 лет, 66 кг - 34 раза

1 место. Сеилханов Абылай, 26 лет, 85 кг - 27 раз

старше 30 лет

1 место. Руслан Ахметов, 32 года, 66 кг – 33 раза

1 место. Жармаганбетов Акбар, 34 года, 82 кг – 27 раз

1 место. Ержан Нармашев, 45 лет, 97 кг – 27 раз

Второе место и 100 000 тенге:

до 18 лет

2 место. Мартаев Руслан, 14 лет, 50 кг – 26 раз

2 место. Тепляков Сергей, 16 лет, 60 кг - 31 раз

2 место. Сеитов Юсуп, 17 лет, 73 кг

18-30 лет

2 место. Мухиядин Сумагул, 20 лет, 61 кг - 35 раз

2 место. Исламханов Кайыржан, 29 лет, 65 кг - 31 раз

2 место. Джумадил Алиаскар, 19 лет, 81 кг - 25 раз

старше 30 лет

2 место. Темирбаев Жасулан, 30 лет, 63 кг - 27 раз

2 место. Турешов Кайрат, 36 лет, 89 кг - 26 раз

2 место. Вадим Носиков, 31 год, 108 кг - 20 раз

50 000 тенге и обладатели третьих мест:

до 18 лет

3 место. Турсынбай Алиакбар, 15 лет, 47 кг - 21 раз

3 место. Балгабаев Темир, 17 лет, 58 кг - 30 раз

3 место. Байтемиров Динмухаммед, 16 лет, 79 кг - 19 раз

18-30 лет

3 место. Шулен Руслан, 25 лет, 64 кг - 33 раза

3 место. Ренат Бакиров, 28 лет, 66 - 17 раз

3 место. Муканов Галым, 28 лет, 80 кг

Старше 30 лет

3 место. Дуйсебаев Айдын, 31 год, 66 кг - 26 раз

3 место. Мурат Ушуров, 33 года, 81 кг - 25 раз

3 место. Шафаров Абдусамат, 44 года, 90 кг - 23 раза

На этот раз на Tartyl Fest было еще больше представителей самых разных поколений: участников как маленькие спортсмены, так и старшее поколение, а также люди с инвалидностью, и многие популярные казахстанские блогеры тоже пришли испытать свои силы и выносливость.

Акимат города Алматы наградил специальной наградой «За волю к победе» 60-летнего Смагулова Чакера, чемпиона Казахстана по параплаванию.

Следующие участники, удостоившиеся награды от управляющего делами Президента РК, Дадебаева Айбека Аркабаевича - 23-летний участник-мотиватор, Даулетов Адильжан и 10-летняя Соклакова Вероника, участница смогла подтянуться 21 раз. Отдельных наград также удостоились Жанакбай Рауан, 5 лет - самый юный участник (7 подтягиваний) и Балатабаев Роман Сундетович, 69 лет - пример для молодого поколения.

Поддержал спортивный фестиваль популярный блогер - NNN (Нурдаулет), который даже соревновался по подтягиваниям на турнике с Нурланом Коянбаевым. Специальный гость фестиваля Мирас Жугунусов завершил и подбодрил зрителей, особенно многочисленную группу поддержки наших дорогих участников.

За первое место участники получили денежный приз в 200 тыс. тенге; за второе – 100 тыс. тенге; за третье – 50 тыс. тенге. Соревнования состоялось при участии официальной судейской коллегии.

Фестиваль проходит с 10 июля по 6 сентября в 20 городах страны,казахстанцы могут участвовать и выиграть денежные призы.

В каждом городе выберут 27 победителей.

Победители из каждого города (в 9 категориях) примут участие в гранд-финале в городе Нур-Султане. Призовой фонд гранд-финала – 54 млн тенге. Чемпионы гранд-финала смогут поучаствовать в чемпионате мира по Street Workout. Street Workout – любительский вид спорта, который включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках.

Ранее сообщалось, что 10 июля в городе Конаеве подвели итоги первого дня республиканского спортивного фестиваля Tartyl Fest.

А 14 июля были определены победители турнира в городе Талдыкоргане.







