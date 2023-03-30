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Лидер партии Respublica объяснил позицию фракции по кандидатуре Премьер-Министра

Серик Сабеков
30 Марта 2023, 15:28
Лидер партии Respublica объяснил позицию фракции по кандидатуре Премьер-Министра

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лидер партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров объяснил позицию фракции во время голосования по кандидатуре Премьер-Министра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, нынешнему Правительству нужно дать шанс и посмотреть - как оно будет справляться с поставленными задачами. Он также раскритиковал ведомства за нерешительность.

«Чтобы внести какое-то изменение, наши министерства стремятся к тому, чтобы это изменение попало в послание Президента. И только в этом случае начинаются какие-то реальные действия», - сказал Айдарбек Ходжаназаров, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Кроме того, он добавил: «Мы не в состоянии в течение двух месяцев сформировать кадровый резерв, который сможет отвечать тем вызовам, которые поставлены перед Правительством. Дадим второй шанс Правительству – шесть месяцев. Если мы увидим, что Правительство остается таким же неэффективным и неповоротливым, то мы будем выдвигать людей из своего кадрового резерва».


Правительство РК   Премьер-министр РК   Мажилис   Алихан Смаилов  
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