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Лидер медального зачета определился на Олимпиаде в Пекине

6 Февраля 2022 02:24
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Лидер медального зачета определился на Олимпиаде в Пекине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 5 февраля на Олимпийских играх в Пекине были разыграны первые медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

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В первый медальный день соревнований сборная Норвегии выиграла сразу два «золота»: в скиатлоне у женщин — Тереза Йохауг — и в смешанной эстафете в биатлоне. В итоге Норвегия вышла на первое место в медальном зачете. На втором месте — Словения — одна золотая и одна бронзовая медали. Третье место делят сборные Китая, Нидерландов и Швеции.

Медальный зачет Олимпиады-2022 в Пекине на 5 февраля:
1. Норвегия — 2-0-0
2. Словения — 1-0-1
3. Китай — 1-0-0
3. Нидерланды — 1-0-0
3. Швеция — 1-0-0
6. Италия — 0-2-0
7. Канада — 0-1-1
7. Россия — 0-1-1
9. Франция — 0-1-0
9. Германия — 0-1-0
11. Австрия — 0-0-1
11. Венгрия — 0-0-1

Напомним, 5 февраля состоялся очередной соревновательный день для казахстанских атлетов на Олимпийских играх в Пекине. С общими итогами соревновательного дня для казахстанских спортсменов можно ознакомиться здесь.

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#Спорт   #Олимпиада   #Китай   #Олимпиада-2022  
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