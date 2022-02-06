Лидер медального зачета определился на Олимпиаде в Пекине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 5 февраля на Олимпийских играх в Пекине были разыграны первые медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В первый медальный день соревнований сборная Норвегии выиграла сразу два «золота»: в скиатлоне у женщин — Тереза Йохауг — и в смешанной эстафете в биатлоне. В итоге Норвегия вышла на первое место в медальном зачете. На втором месте — Словения — одна золотая и одна бронзовая медали. Третье место делят сборные Китая, Нидерландов и Швеции.

Медальный зачет Олимпиады-2022 в Пекине на 5 февраля:

1. Норвегия — 2-0-0

2. Словения — 1-0-1

3. Китай — 1-0-0

3. Нидерланды — 1-0-0

3. Швеция — 1-0-0

6. Италия — 0-2-0

7. Канада — 0-1-1

7. Россия — 0-1-1

9. Франция — 0-1-0

9. Германия — 0-1-0

11. Австрия — 0-0-1

11. Венгрия — 0-0-1





Напомним, 5 февраля состоялся очередной соревновательный день для казахстанских атлетов на Олимпийских играх в Пекине. С общими итогами соревновательного дня для казахстанских спортсменов можно ознакомиться здесь.