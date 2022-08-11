Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Лидер КНДР заявил о победе над коронавирусом
11 Августа 2022 12:52

Лидер КНДР заявил о победе над коронавирусом

ПХЕНЬЯН. КАЗИНФОРМ – Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил о победе своей страны над эпидемией коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

Глава КНДР сделал это заявление во время национального совещания по противоэпидемическим мерам, на котором он председательствовал накануне, сообщает официальное Центральное информационное агентство Кореи.

«Торжественно объявил о победе в ходе чрезвычайной противоэпидемической кампании по уничтожению нового коронавируса, проникшего на территорию страны, и защите жизни и здоровья людей», - говорится в сообщении.

Пхеньян 12 мая официально заявил о первом подтвержденном случае COVID-19. До этого, более двух лет, страна не подтверждала наличие КВИ, но вводила карантин на всей территории. Ежедневный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в Северной Кореи достиг нуля 29 июля, после пика в 392 920 человек 15 мая.



Фото: cloudfront-us-east-2.images.arcpublishing.com





Новости по теме
Утверждение о влиянии вакцинации на рождаемость назвали манипуляцией
Ежедневно от КВИ умирает до 400 человек в США
38 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
Читайте также
Западно-казахстанские предприятия задолжали работникам 125 млн тенге по зарплате
Родителей особенных детей в столице бесплатно обучат оказанию первой помощи
Нормы шумоизоляции нарушены в ряде новостроек Акмолинской области и столицы
Ажиотаж с сахаром: приходят семьями, покупают и возвращаются снова – директор торговой сети
Штрафовать за табачные изделия без цифровой маркировки будут в РК
Подростка украли и заставили работать в ауле – полиция прокомментировала инцидент
Около 3 млрд тенге поступило в бюджет РК за уплату «налога на Google»
Расплатиться монетами за проезд в автобусах Павлодара будет дороже
Популярное
1 Ушедший в отставку из-за коррупции подчиненного чиновник назначен замакима Атырауской области
2 Бакытгуль Хаменова не признала предъявленные в ходе суда обвинения
3 Семье погибшей Мадины Ерланкызы окажут материальную помощь
4 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Актобе и Атырау
5 Суд над замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой начался в Атырау

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив