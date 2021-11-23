НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лидер «Барыса» стал участником Матча Звезд КХЛ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В воскресенье, 21 ноября, завершилось голосование болельщиков по выбору игроков в команды на Неделю Звезд Хоккея-2022.

Всего в голосовании приняло участие 11722 болельщика, которые в течение двух недель выбирали любимых хоккеистов.

Матч Звезд КХЛ 2022 состоится 15 и 16 января 2022 года в Челябинске.

Форвард «Барыса» Никита Михайлис был выбран в команду «Евразия».

Команда «Евразия».

Вратарь: Алексей Колосов («Динамо» Мн, 3777 голосов, дебютант);

Защитник: Янис Якс (ХК «Сочи», 2544, дебютант);

Нападающие: Илья Усов («Динамо» Мн, 3146, дебютант), Никита Михайлис («Барыс», 2927, дебютант).

Команда «Северная Америка».

Вратарь: Эдвард Паскуале («Локомотив», 3262, дебютант);

Защитник: Мэт Робинсон (СКА, 1540, пятый Матч Звезд);

Нападающие: Корбэн Найт («Авангард», 1670, дебютант), Филипп Майе («Металлург», 1287, дебютант).

Команда «Россия».

Вратарь: Дмитрий Шикин («Автомобилист», 1393, дебютант);

Защитник: Григорий Панин («Салават Юлаев», 1744, дебютант);

Нападающие: Вадим Шипачев («Динамо» Мск, 2397, шестой Матч Звезд), Иван Николишин («Амур», 1354, дебютант).

Команда «Скандинавия».

Вратарь: Юха Метсола («Салават Юлаев», 1632, четвертый Матч Звезд);

Защитник: Оливер Каски («Авангард», 1297, дебютант);

Нападающие: Тему Хартикайнен («Салават Юлаев», 1866, дебютант), Нико Оямяки («Витязь», 1617 дебютант).

22 ноября стартует голосование представителей СМИ, аккредитованных на сезон 2021-2022. Им предстоит выбрать трех полевых игроков в каждую из команд. Оставшиеся хоккеисты будут выбраны Лигой, каждая команда будет состоять из двух вратарей, девяти полевых игроков и двух тренеров. Окончательные составы команды Лига объявит за месяц до начала звездного уикэнда – 14 декабря 2021 года. По итогам трех этапов будут выбраны 44 игрока. Лучший игрок Кубка вызова МХЛ автоматически попадает в команду «Россия».