Лидер «Барыса» стал участником Матча Звезд КХЛ
В воскресенье, 21 ноября, завершилось голосование болельщиков по выбору игроков в команды на Неделю Звезд Хоккея-2022.
Всего в голосовании приняло участие 11722 болельщика, которые в течение двух недель выбирали любимых хоккеистов.
Матч Звезд КХЛ 2022 состоится 15 и 16 января 2022 года в Челябинске.
Форвард «Барыса» Никита Михайлис был выбран в команду «Евразия».
Команда «Евразия».
Вратарь: Алексей Колосов («Динамо» Мн, 3777 голосов, дебютант);
Защитник: Янис Якс (ХК «Сочи», 2544, дебютант);
Нападающие: Илья Усов («Динамо» Мн, 3146, дебютант), Никита Михайлис («Барыс», 2927, дебютант).
Команда «Северная Америка».
Вратарь: Эдвард Паскуале («Локомотив», 3262, дебютант);
Защитник: Мэт Робинсон (СКА, 1540, пятый Матч Звезд);
Нападающие: Корбэн Найт («Авангард», 1670, дебютант), Филипп Майе («Металлург», 1287, дебютант).
Команда «Россия».
Вратарь: Дмитрий Шикин («Автомобилист», 1393, дебютант);
Защитник: Григорий Панин («Салават Юлаев», 1744, дебютант);
Нападающие: Вадим Шипачев («Динамо» Мск, 2397, шестой Матч Звезд), Иван Николишин («Амур», 1354, дебютант).
Команда «Скандинавия».
Вратарь: Юха Метсола («Салават Юлаев», 1632, четвертый Матч Звезд);
Защитник: Оливер Каски («Авангард», 1297, дебютант);
Нападающие: Тему Хартикайнен («Салават Юлаев», 1866, дебютант), Нико Оямяки («Витязь», 1617 дебютант).
22 ноября стартует голосование представителей СМИ, аккредитованных на сезон 2021-2022. Им предстоит выбрать трех полевых игроков в каждую из команд. Оставшиеся хоккеисты будут выбраны Лигой, каждая команда будет состоять из двух вратарей, девяти полевых игроков и двух тренеров. Окончательные составы команды Лига объявит за месяц до начала звездного уикэнда – 14 декабря 2021 года. По итогам трех этапов будут выбраны 44 игрока. Лучший игрок Кубка вызова МХЛ автоматически попадает в команду «Россия».