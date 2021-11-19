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Лидер «Барыса» поднялся на второе место ТОП рейтинга КХЛ

19 Ноября 2021 19:53
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Лидер «Барыса» поднялся на второе место ТОП рейтинга КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский «Барыс» встретился на выезде с московским «Спартаком» в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Клуб из Нур-Султана проиграл со счетом 2:5. Одной из шайб в составе «барсов» отметился Никита Михайлис, отличившись на седьмой минуте матча. Это позволило ему набрать 31 очко в 29 играх, забив 14 голов и оформив 17 передач, и выйти на второе место ТОП-рейтинга бомбардиров КХЛ. На первом месте располагается лидер московского «Динамо» Вадим Шипачев, набравший 41 очко (15+26) в 29 матчах.

Напомним, свой следующий матч «Барыс» проведет 20 ноября на выезде с череповецкой «Северсталью» . На данный момент «барсы» с 24-мя очками располагаются на десятом месте таблицы Восточной конференции , отставая от зоны плей-офф на четыре балла.


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#Спорт   #Хоккей   #Барыс  
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