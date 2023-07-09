Лидер «Астаны» получил серьезную травму на восьмом этапе «Тур де Франс»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Британский лидер Astana Qazaqstan Team Марк Кавендиш получил серьезную травму в результате падения на восьмом этапе легендарной многодневки «Тур де Франс», передает со ссылкой на Sports.kz.

«Марк Кавендиш сломал правую ключицу. Кроме того, из-за перелома винт остеосинтеза в акромиально-ключичном суставе (находившийся там после его аварии на Тур де Франс-2017) расшатался», — сообщили в Astana Qazaqstan Team.

Отметим, это случилось после того, как британский гонщик команды финишировал на втором месте на седьмом этапе многодневной гонки.