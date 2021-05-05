Личный состав регионального командования «Запад» прошел вакцинацию

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Для проведения вакцинации в воинских частях Актауского, Актюбинского и Атырауского гарнизонов организованы мобильные прививочные пункты, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Вакцинация личного состава проводится на добровольной основе. Командирами всех рангов и представителями медицинских служб организована разъяснительная работа на местах о пользе и необходимости вакцинации.

Военнослужащие прививаются вакцинами «Спутник V» и «QazVac» казахстанского производства. В воинских частях вакцинация личного состава проводится силами выездных медицинских прививочных бригад. Вакцину получают все категории военнослужащих, в том числе солдаты срочной службы, которые наиболее подвержены риску заражения.

«На сегодняшний день около 90% личного состава уже получили вакцину. Каких-либо побочных эффектов ни у кого не обнаружено, самочувствие военнослужащих хорошее. Вакцину получают поэтапно, по подразделениям, за исключением лиц, имеющих противопоказания», - рассказывает начальник медицинской службы Управления командующего войсками регионального командования «Запад» Нагысхан Оразмбетов.

До празднования Дня защитника Отечества в воинских частях регионального командования «Запад» планируют завершить получение первого компонента вакцины.