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Личный состав регионального командования «Запад» прошел вакцинацию

Автор:  
Виктор Сутягин
5 Мая 2021, 21:16
Личный состав регионального командования «Запад» прошел вакцинацию

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Для проведения вакцинации в воинских частях Актауского, Актюбинского и Атырауского гарнизонов организованы мобильные прививочные пункты, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Вакцинация личного состава проводится на добровольной основе. Командирами всех рангов и представителями медицинских служб организована разъяснительная работа на местах о пользе и необходимости вакцинации.

Военнослужащие прививаются вакцинами «Спутник V» и «QazVac» казахстанского производства. В воинских частях вакцинация личного состава проводится силами выездных медицинских прививочных бригад. Вакцину получают все категории военнослужащих, в том числе солдаты срочной службы, которые наиболее подвержены риску заражения.

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«На сегодняшний день около 90% личного состава уже получили вакцину. Каких-либо побочных эффектов ни у кого не обнаружено, самочувствие военнослужащих хорошее. Вакцину получают поэтапно, по подразделениям, за исключением лиц, имеющих противопоказания», - рассказывает начальник медицинской службы Управления командующего войсками регионального командования «Запад» Нагысхан Оразмбетов.

До празднования Дня защитника Отечества в воинских частях регионального командования «Запад» планируют завершить получение первого компонента вакцины.


Атырауская область   Здравоохранение   Армия   Коронавирус в РК   Вакцинация  
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