+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 10 °С
Алматы: 9 °С
USD 388.96 EUR 432.21
RUB 6.09 CNY 54.99
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Личный состав полиции Нур-Султана прошел учебно-тренировочные сборы

24 Октября 2019 20:19
Поделиться:
Личный состав полиции Нур-Султана прошел учебно-тренировочные сборы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На окраине города Нур-Султана прошли учебно-тренировочные сборы личного состава столичного департамента полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

В Индии продолжаются совместные учения «КазИнд-2019»
В Казахстане проводятся командно-штабные учения «Найза-2019» Военные восьми стран приняли участие в стратегических командно-штабных учениях «Центр-2019» Антитеррористические учения пройдут в Алматы


Личный состав проходит повседневную подготовку на полигоне в 30 километрах от города.


Вначале подразделение специального назначения департамента полиции, специализирующееся на задержании особо опасных преступников, провело стрельбы на дальние и ближние дистанции.


Один из бойцов, в соответствии с приказом командования не открывая своего лица, и не называя имени, рассказал о том, как проходят тренировки.


«Сегодня мы отрабатывали стрельбу, улучшали свою личную и групповую подготовку. Кроме того, мы проверили свои навыки по действиям в условиях, когда террористы захватывают транспортное средство, например, автобус, чтобы не был нанесен вред ни одному человеку. В таких ситуациях ставится задача задержать преступника без жертв. Задача нашего подразделения – неукоснительно выполнять приказы руководства департамента, МВД. Такую учебно-тренировочную работу мы проводим ежедневно. Вместе с тем, придается особое значение поддержанию физической формы и подготовки», – сказал боец.


По его словам, при несении службы часто возникают ситуации, когда есть угроза для простых граждан. Например, в прошлом году в один из ломбардов в столице проник преступник и создал угрозу жизни сотрудницы. Но, благодаря бойцам никто не пострадал, преступник был задержан.


На тренировку прибыли также кинологи. Военнослужащие Центра кинологической службы департамента полиции привезли двух собак – Вектора и Кубу. Как говорят работающие с ними специалисты, служебные собаки делятся на несколько групп. Вектор и Куба – это собаки, которые задерживают подозреваемых в совершении преступлений. Собаки показали, как они умеют задерживать убегающих преступников. Быстро догнав одетых в специальную одежду убегающих бойцов, собаки доказали, что никакой подозреваемый не сможет от них сбежать.










Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Учения, Нур-Султан,
Поделиться:

Автор:

Мейрамбек Байгарин

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив