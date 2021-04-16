Личный состав акмолинской колонии вакцинировался от КВИ
Процедура вакцинации для удобства сотрудников колонии прошла централизовано. Были приглашены представители медицинского персонала из Атбасарской межрайоной многопрофильной больницы. К учреждению прибыл передвижной медицинский комплекс, оборудованный всем необходимым.
«Мобильная медицинская бригада первоначально проводила обязательный медосмотр состояния здоровья каждого сотрудника. Перед проведением вакцинации эта процедура необходима для недопущения возникновения поствакционных осложнений. В обязательном порядке медики фиксировали добровольное принятие решения о получении сыворотки», - рассказала пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.
«Вакцина - это неотъемлемая часть в борьбе с коронавирустной инфекцией. Конечно, были сотрудники, которые сомневались в необходимости проведения этой процедуры, но со временем, черпая информацию от тех, кто вакцинировался, учитывая обеспокоенность каждого человека за своих родных, многие свое решение поменяли», - отметил заместитель начальника учреждения, капитан юстиции Женис Ибраев.
Одной из первых вакцину получила начальник отдела ООТО колонии Кымбат Баламбаева.
«Страха при получении вакцины не было абсолютно, был лишь настрой на получение необходимого препарата для дальнейшей полноценной жизни. Ведь сейчас жизнь каждого разделилась на «до» и «сейчас», постоянное напряжение и мысли о возможности заразиться мешают и работать, и жить», - поделилась Кымбат Баламбаева.
Напомним, в учреждении минимальной безопасности департамента УИС по Акмолинской области идет вакцинация заключенных против коронавирусной инфекции.