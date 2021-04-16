Личный состав акмолинской колонии вакцинировался от КВИ

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Личный состав учреждения ЕЦ-166/4 ДУИС по Акмолинской области получил вакцину «Спутник-V» от коронавирусной инфекции 100-процентно, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Акмолинской области.

Процедура вакцинации для удобства сотрудников колонии прошла централизовано. Были приглашены представители медицинского персонала из Атбасарской межрайоной многопрофильной больницы. К учреждению прибыл передвижной медицинский комплекс, оборудованный всем необходимым. ​ ​

«Мобильная медицинская бригада первоначально проводила ​ обязательный медосмотр состояния здоровья каждого сотрудника. Перед проведением вакцинации эта процедура необходима для недопущения ​ возникновения поствакционных осложнений. В обязательном порядке медики фиксировали добровольное принятие решения о получении сыворотки», - рассказала пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова. ​ ​

​«Вакцина - это неотъемлемая часть в борьбе с коронавирустной инфекцией. Конечно, были сотрудники, которые сомневались в необходимости проведения этой процедуры, но со временем, черпая информацию от тех, кто вакцинировался, учитывая обеспокоенность каждого человека за своих родных, ​ многие свое решение поменяли», - отметил заместитель начальника учреждения, ​ ​ капитан юстиции Женис Ибраев.

Одной из первых вакцину получила начальник отдела ООТО колонии Кымбат Баламбаева. ​

«Страха при получении вакцины не было абсолютно, был лишь настрой на получение необходимого препарата для дальнейшей полноценной жизни. Ведь сейчас жизнь каждого разделилась на ​ «до» и «сейчас», ​ постоянное напряжение и мысли о возможности заразиться ​ мешают и работать, и жить», - поделилась Кымбат Баламбаева.

Напомним, в учреждении минимальной безопасности ​ департамента УИС по Акмолинской области​ идет ​ вакцинация заключенных​ против коронавирусной инфекции.