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Личный кабинет пользователя транспортной карты запустили в столице

7 Октября 2019 15:35
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Личный кабинет пользователя транспортной карты запустили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – ТОО «Astana LRT» запустило личный кабинет пользователя транспортной карты в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную Facebook-страницу компании.

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«Сегодня мы запустили личный кабинет пользователя транспортной карты. В нем вы сможете проверить баланс транспортной карты, видеть всю информацию по поездкам, а также по всем пополнениям баланса карты. Детализацию по поездкам можно получить на 10 дней с момента подачи запроса «, - сообщили в компании.

Для этого нужно лишь установить мобильное приложение Transcard, пройти регистрацию и добавить свою транспортную карту. Пользоваться личным кабинетом можно как в приложении, так и на сайте.

«Еще в скором времени в личном кабинете появятся такие возможности, как блокировка утерянной транспортной карты и перевод баланса/тарифа на другую карту», – добавили в Astana LRT.

Мобильное приложение будет постоянно улучшаться и обновляться.

«Если у вас есть предложения или замечания, напишите нам в комментариях. Приложение есть в AppStore и PlayMarket, а также на сайте https://cabinet.transcard.kz», – подытожили в Astana LRT.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт, Цифровой Казахстан,
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