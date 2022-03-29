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    14:56, 29 Март 2022 | GMT +6

    Личные вещи Жаксыгельды Сеилова передали в жезказганский музей

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    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – В Жезказганский историко-археологический музей передали личные вещи певца, композитора и заслуженного работника культуры РК Жаксыгельды Сеилова. Баян и дипломат подарили государственный и общественный деятель Мади Артыгалиев и почётный журналист Казахстана, заслуженный деятель культуры РК Али Тойжигит, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Музей ежегодно проводит акцию «Оставь своё имя в истории!». В рамках этого мероприятия наши фонды пополнились вещами Жаксыгельды Сеилова. Гости из Нур-Султана и Караганды Мади Артыгалиев и Али Тойжигит подарили нам баян певца и композитора, хранившийся в личной коллекции 25 лет, и дипломат, который был домашней реликвией в течение 42 лет. Мы планируем открыть экспозицию, посвящённую Жаксыгельды Сеилову», – рассказал старший научный сотрудник Жезказганского историко-археологического музея Еркебулан Камалиев.

    Жаксыкельды Сеилов (1949–1997) родом из села Теректы. Ещё в детстве он потерял зрение. Но обладал уникальным музыкальным слухом. В творческом багаже маэстро такие шедевры, как «Ана туралы баллада», «Ұлытау», «Әке туралы ой», «Кездесу», «Неге солай», «Сүйінші», гимн города Жезказгана «Жезқазған маршы». Всего же в его репертуаре около 50 произведений.


    Теги:
    Культура Регионы Казахстана Карагандинская область История Казахстана
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