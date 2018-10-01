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Личные вещи узников «АЛЖИРа» и «Карлага» представлены на выставке в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В стенах Дворца мира и согласия открылись передвижные выставки «Духовное обновление: «Карлаг» - «АЛЖИР» - памятные места Казахстана» и «КАРЛАГ: творчество в неволе». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление культуры и спорта города Астаны.
В фойе Пирамиды, где и расположилась экспозиция можно увидеть десятки картин, написанных узниками лагерей, запечатлевших весь ужас жизни в неволе, их личных вещей - от платьев и платков до ридикюля и духов и многое другое.
Выставка организована усилиями Музейно-мемориального комплекса жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР», Музея памяти жертв политических репрессий поселка Долинка и Дворца мира и согласия.
Стоит отметить, что мероприятие проводится в рамках реализации программной статьи Главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», ведь оба музея входят в карту «Сакральный Казахстан». Ежегодно сюда съезжаются сотни людей почтить память тех, кто стал жертвой кровавого времени репрессий.
За колючей проволокой лагерей отбывали срок матери, жены и дочери известных политических и общественных деятелей, ученых, писателей. Немало было среди них и тех, кто учился в лучших художественных школах. Именно их работы и можно увидеть на выставке.
Встречает гостей картина К. Ляйе «Реквием, соло на трубе». Расписанный маслом холст задает тон всей экспозиции, погружая посетителей в атмосферу леденящего ужаса, который пришлось пережить художнику и еще тысячам таких же безвинных людей. Продолжают ряд работы Абылкасовой М. «Ученики 30-х годов», Осипенко «Ведут врагов народа» и «Тридцатые роковые», Арент В. Триптих «37 год» и другие.
Знакомит с бытом и жизнью узников и демонстрация личных вещей заключенных. Здесь вам и платья, и головные уборы, и архивные документы с фотографиями. Среди выставленных экспонатов есть также потертый железный сундук Газимы Алманиязовой, флакон с духами «Голубой ларец» Лидии Френкель, в котором, к слову, еще сохранился их первозданный аромат, ридикюль Ментай Даукеновой, детское покрывало Майи Кляшторной, в котором мама привезла ее четырехмесячную в лагерь, альбом с образцами вышивок, изготовленный Анцис Мариам Лазаревной, детские письма, написанные Леоном Нурмухамедовым своей матери Кире Берсеневой в «АЛЖИР». В витринах можно увидеть и медали «30 лет Победы в Великой Отечественной войне», «Ветеран труда», Орден Красного Трудового знамени, принадлежавшие Магрифе Казбековой, которая была реабилитирована в 1956 году, а уже в годы независимости была удостоена звания заслуженный врач Казахстана.
Все эти вещи в свое время были переданы музеям родными репрессированных.
Особое внимание привлекает к себе фигуры из гипса сотрудника НКВД и матери с ребенком на руках, изображающие сцену изъятия детей у женщин. Не секрет, что в лагерях малышей по достижении трех лет безжалостно разлучали с их мамами и отправляли в детские дома. В экспозиции представлены также и детская кроватка со швейной машинкой.
Выставки будут работать во Дворце мира и согласия до конца октября ежедневно с 10 утра до 18 часов вечера. Стоимость входного билета составляет 600 тенге.
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