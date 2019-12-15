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Личные вещи педагогов представили на выставке в Семее

15 Декабря 2019 19:00
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Личные вещи педагогов представили на выставке в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее ко Дню независимости РК, в областном краеведческом музее, открылась выставка «Ұлы дала ұстаздар», посвященная просветительской деятельности педагогов региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На выставке представлены личные вещи 60 учителей, это те, кто внес неоценимый вклад в педагогическую деятельность.

«Цель выставки – рассказать о труде сегодняшних педагогов, продолжателей дела таких выдающихся просветителей, как аль-Фараби, Ыбырай Алтынсарин, Абай Кунанбаев. Среди них есть наши земляки - академик Толеубай Аманов, Герой социалистического труда Жакия Чайжунусов, известный ученый-абаевед Каюм Мухамедханов. В их числе и педагоги-ветераны труда, посвятившие всю свою жизнь обучению и воспитанию подрастающего поколения «, - отметил директор краеведческого музея Кайрат Сабырбай.

Выставка рассказывает, прежде всего, о работе учителей-новаторов, авторов учебников и учебных пособий, а также знакомит с материалами и документами передовых педагогов региона.





В рамках открытия состоялась церемония подписания акта о передаче личных вещей заслуженного учителя Токена Жуманова, которому в этом году исполнилось бы 100 лет.

Отметим, на выставке представлены материалы и о буднях сегодняшних школьных учителей. Всего представлено более 300 экспонатов. В основном это фотографии, учебные пособия, книги, грамоты и награды педагогов.





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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, История Казахстана,
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Автор:

Орал Ерланулы

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