Личные вещи Мухтара Ауэзова впервые показали в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее открылась выставка в честь 125-летия Мухтара Ауэзова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Abaynews.kz.

В Государственном музее-заповеднике Абая «Жидебай-Борили» состоялось открытие выставки «Абай — моя жизненная тема…».

Уникальные экспонаты были привезены из алматинского «Дома Ауэзова». На выставке вниманию зрителей были представлены материалы и сведения о жизни и творчестве выдающегося ученого, писателя Мухтара Омархановича. Это рукописные копии романа-эпопеи «Путь Абая», книги и журналы, привезенные с зарубежных мероприятий, чапан и костюм, а также переводы оригинального журнала «Абай», — сообщили в музее.

В церемонии открытия выставки приняли участие жители и гости города, а также преподаватели и студенты, учащиеся школ, специалисты музейной сферы и представители интеллигенции. Выставка будет работать до 12 сентября.

Фото: semeynews.kz











