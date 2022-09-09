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Личные вещи Мухтара Ауэзова впервые показали в Семее

Редактор:  
Гульмира Байзакова
9 Сентября 2022, 20:44
Личные вещи Мухтара Ауэзова впервые показали в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее открылась выставка в честь 125-летия Мухтара Ауэзова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Abaynews.kz.

В Государственном музее-заповеднике Абая «Жидебай-Борили» состоялось открытие выставки «Абай — моя жизненная тема…».

Уникальные экспонаты были привезены из алматинского «Дома Ауэзова». На выставке вниманию зрителей были представлены материалы и сведения о жизни и творчестве выдающегося ученого, писателя Мухтара Омархановича. Это рукописные копии романа-эпопеи «Путь Абая», книги и журналы, привезенные с зарубежных мероприятий, чапан и костюм, а также переводы оригинального журнала «Абай», — сообщили в музее.

В церемонии открытия выставки приняли участие жители и гости города, а также преподаватели и студенты, учащиеся школ, специалисты музейной сферы и представители интеллигенции. Выставка будет работать до 12 сентября.

Фото: semeynews.kz





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