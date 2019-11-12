+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 3 °С
USD 388.70 EUR 428.70
RUB 6.08 CNY 55.46
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Личные кредиты стали причиной выговора чиновнику в СКО

12 Ноября 2019 18:01
Поделиться:
Личные кредиты стали причиной выговора чиновнику в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На Совете по этике в Северо-Казахстанской области рассмотрели дисциплинарное дело в отношении руководителя управления казначейства района имени Г. Мусрепова Оразбека Бескемпирова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Незаконно привлекали к дисциплинарной ответственности госслужащих СКО
Уволить акима сельского округа в Акмолинской области рекомендовано Советом по этике Когда госслужащим разрешат проносить смартфоны на работу В СКО заместитель акима района оказался участником конфликта

Причина для возбуждения дисциплинарного дела и проведения служебного расследования довольно нестандартная. На чиновника пожаловались сотрудники управления, которые вынуждены отвечать на звонки коллекторов из-за просрочек платежей Бескемпировым. Как выяснилось, чиновник взял несколько кредитов в банках и микрокредитных организациях, раздающих займы в режиме онлайн, на общую сумму 4 млн тенге. Однако погашать вовремя их не смог. Сам госслужащий говорит, что брал деньги на оплату аренды квартиры, лечение и свадьбу.

«В ходе служебного расследования подтверждена информация из служебной записки уполномоченного по этике департамента казначейства касательно морально-психологической атмосферы в коллективе управления из-за поступающих звонков на рабочие и сотовые телефоны сотрудников коллекторов. Атмосфера напряженная, неблагоприятная. Поступающие звонки отвлекают от работы, не дают сосредоточиться, особенно в период отчетности. В действия Бескемпирова установлено нарушение Этического кодекса», - сказал и.о. руководителя управления контроля в сфере госслужбы Руслан Жумагулов.

При заработной плате чиновника в 150 тысяч тенге общая сумма ежемесячной выплаты составляет около 200 тысяч тенге. Бескемпиров говорит, что сейчас с него принудительно взыскивают долг через бухгалтерию.

«Вы -ьруководитель. Вы должны показать пример по созданию работоспособной обстановки в коллективе. Думаю, что все представляют, какая работа в управлении казначейства. По итогам анкетирования ваши сотрудники говорят, что звонки от частных судебных исполнителей, коллекторов отвлекают их от работы», - отметила председатель Совета по этике, руководитель департамента по делам государственной службы Елена Степаненко.

Члены Совета по этике рекомендовали вынести выговор О. Бескемпирову.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Другие государственные органы,
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив