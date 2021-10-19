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    11:28, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    Личную ответственность акиматов за невыполнение плана вакцинации введут в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов озвучил ситуацию касательно реализации плана вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала года самое низкое исполнение плана на уровне 10-15% отмечается в Нур-Султане, Мангистауской, Костанайской областях. В целом, вами на заседаниях МВК неоднократно давались поручения регионам ускорить темпы вакцинации, однако должным образом не исполняется», - сказал Ералы Тугжанов на заседании Правительства, обращаясь к Премьер-Министру страны Аскару Мамину.

    «В этой связи, считаем целесообразным поручить акимам регионов принять исчерпывающие меры по организации вакцинации с учетом опыта КВИ. Отметить личную ответственность руководства акиматов за невыполнение плана вакцинации. В последующем, в случае отсутствия положительной динамики считаем целесообразным принять меры дисциплинарного характера к курирующим заместителям акимов», - заключил Е. Тугжанов.

    Ранее Премьер-Министр страны Аскар Мамин сообщил, что эпидемиологическая ситуация в Казахстане сохраняется на одном уровне, без ухудшений.

    Теги:
    Правительство Здравоохранение Вакцинация Правительство РК Акимат Главная Минздрав РК
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