Личную ответственность акиматов за невыполнение плана вакцинации введут в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов озвучил ситуацию касательно реализации плана вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года самое низкое исполнение плана на уровне 10-15% отмечается в Нур-Султане, Мангистауской, Костанайской областях. В целом, вами на заседаниях МВК неоднократно давались поручения регионам ускорить темпы вакцинации, однако должным образом не исполняется», - сказал Ералы Тугжанов на заседании Правительства, обращаясь к Премьер-Министру страны Аскару Мамину.

«В этой связи, считаем целесообразным поручить акимам регионов принять исчерпывающие меры по организации вакцинации с учетом опыта КВИ. Отметить личную ответственность руководства акиматов за невыполнение плана вакцинации. В последующем, в случае отсутствия положительной динамики считаем целесообразным принять меры дисциплинарного характера к курирующим заместителям акимов», - заключил Е. Тугжанов.

Ранее Премьер-Министр страны Аскар Мамин сообщил, что эпидемиологическая ситуация в Казахстане сохраняется на одном уровне, без ухудшений.