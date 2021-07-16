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Личность утонувшего мужчины не могут установить в Уральске

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
16 Июля 2021, 08:25
Личность утонувшего мужчины не могут установить в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, 14 июля около 18.00 в районе площади Победы в реке Урал спасатели проводили патрулирование и обнаружили труп мужчины, который, по предварительным данным, утонул при купании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

– Личность, возраст, национальность мужчины устанавливаются. На место вызваны сотрудники полиции. На телефоны 112, 102, 101 сообщений не поступало. В 19.05 спасатели извлекли труп мужчины. Ему примерно 30-35 лет, - сообщили в ДЧС ЗКО.


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