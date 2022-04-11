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Личность убитого снайпера во время январских беспорядков установлена в Алматы

Автор:  
Акбота Кузекбай
11 Апреля 2022, 15:36
Личность убитого снайпера во время январских беспорядков установлена в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Алматы установили личность убитого снайпера во время январских беспорядков. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Специальными прокурорами по результатам проведенной судебной молекулярно-генетической экспертизы установлена личность убитого снайпера в городе Алматы. Всего было четыре стрелка, тело убитого сообщники забрали с крыши и оставили в районе городской больницы, позже оно было обнаружено в городском морге. Им оказался гражданин «С», который в ходе январских событий, расположившись на крыше жилого дома, вел прицельный огонь в сотрудников департамента полиции города Алматы», - сказал заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.

Он уточнил, что ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению остальных трех террористов.

Напомним, что ранее в ведомстве сообщили о задержании в городе Шымкенте подозреваемого в финансировании массовых беспорядков.


Алматы   Генпрокуратура   ЧП-2022   Алматинская трагедия  
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