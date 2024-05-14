В Евразийском национальном университете имени Л. Н. Гумилева прошла республиканская научно-практическая конференция «Сағадат Нұрмағамбетов: тумысы бөлек тұлға» — «Сагадат Нурмагамбетов: Уникальная личность», посвященная 100-летию со дня рождения первого министра обороны Республики Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил один из организаторов мероприятия, преподаватель военной кафедры ЕНУ им. Гумилева Абубакир Смаилов, общественность многого не знает о Сагадате Нурмагамбетове.



— Очень надеюсь, что на конференции, и после нее будет всесторонне раскрыта его историческая личность героя. Потому что остается еще много неизученного. Например, его детство было очень трудным. Отдельного обсуждения требует его судьба после того, как он в 19 лет вступил в военную жизнь. Вообще, можно назвать личностью, дважды совершившей подвиг ради своей страны. Первый — когда он в 19 лет ушел на фронт и стал Героем Советского Союза, второй — когда он в трудный для страны период вновь надел военную шинель, и внес неоценимый вклад в укрепление Вооруженных сил. Следует еще отметить, что он активно участвовал в развитии военного сотрудничества на международном уровне. Мы бы хотели, чтобы военные ученые начали исследовательскую работу в этом направлении, — сказал А. Смаилов.

В 2005 году на сессии Генеральной Ассамблеи ООН от всего мира выступил только один фронтовик. Это был Сагадат Нурмагамбетов.

— Мы получили его историческую речь из архивов ООН. Благодарны за помощь Министерству иностранных дел РК, посольству. Мы видим, что его выступление, его предложения до сих пор не утеряли актуальности. Изучая мнение героической личности о геополитических конфликтах в мире, мы начинаем понимать его прозорливость, — сказал Абубакир Смаилов.

Один из учеников Сагадата Нурмагамбетова, генерал-лейтенант Абай Тасболатов тепло вспомнил своего наставника.

— Сагадат Нурмагамбетов был для нас вторым отцом. На мой взгляд, такие качества, как патриотизм и любовь к Родине проявляются, когда человеку трудно. Детство Сагадата Кожахметулы было полным трудностей. Он не знал своего отца. В шесть лет потерял мать. Его воспитывал старший брат Сагит, который погиб на фронте. То, что Сагадату Нурмагамбетову в 20-летнем возрасте было присвоено звание Героя Советского Союза, говорит о его доблести. История свидетельствует о том неоценимом вкладе, который он внес в становление Вооруженных сил страны после обретения независимости. Даже в то время, когда было много трудностей, включая нехватку финансовых средств, регулярно проводились учебно-тренировочные сборы. Еще одним его отличительным качеством было знание людей. Сильные кадры он выявлял смолоду. Я говорю об этом потому, что ряд моих сверстников в 40-летнем возрасте занял большие военные должности. Когда он вышел в отставку, мы спрашивали почему этим людям было оказано такое доверие? И он кратко отвечал, что знает людей, — сказал Абай Тасболатов.

Участники конференции, ученики Сагадата Нурмагамбетова говорили о необходимости провести масштабную работу по пропаганде его заслуг, в частности, снять фильм. Выступающие также напоминали о том, что требуется полное изучение исторической личности героя.