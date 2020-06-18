Личность пострадавшего в ДТП пешехода устанавливают в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Полиция ищет родственников и знакомых пешехода, попавшего в ДТП в Актобе 17 июня, для установления его личности, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.
17 июня, примерно в 18 часов 10 минут, в городе Актобе по проспекту Едыге батыра напротив гостиничного комплекса «Лидер» водитель автомашины марки «Ваз-21102» с российскими номерами, двигаясь со стороны улицы Сактагана Байшева в направлении поселка Жанаконыс допустил наезд на пешехода. Мужчина пересекал нерегулируемый пешеходный переход слева направо по ходу движения транспортного средства.
«В результате ДТП пешеход госпитализирован в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи Актобе. Личность пешехода азиатской внешности, возраст примерно 45-50 лет не установлена. Родственников, свидетелей и очевидцев ДТП просим обратиться по телефону: 936-403, 8 777-353-24-10, 8 702 226-44-03 либо обращаться в у правление дознание ДП Актюбинской области в кабинет №403», - отметил пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.
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