20 Июля 2022 12:50

Личность оскорбившей охранника «жены прокурора» выявили полицейские Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Принимаются меры по ее привлечению к административной ответственности по ст. 434 КоАП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Шымкента.

В социальных сетях распространяется информация о том, что жена прокурора Кызылординской области оскорбила охранника. В управлении полиции Аль-фарабийского района ДП Шымкента поступило заявление от сотрудника охранной службы о привлечении к ответственности неизвестной девушки, которая 15 июля около 14:00, находясь в здании ТОО выражалась нецензурной бранью в адрес сотрудников охраны.





Сотрудниками УП Аль-фарабийского района установлена личность женщины. Она местная жительница, 1984 года рождения, которая ранее была замужем за гражданином Д. (не является сотрудником прокуратуры). В настоящее время женщина официально ни с кем в браке не состоит.

Стражи порядка составили административный протокол по ст. 434 КоАП и направили материалы дела в суд. Суд, принимая во внимание, что правонарушительница осознала свою вину и принесла извинения, а также пояснила, что у нее на иждивении находятся трое малолетних детей, ее привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 МРП (около 15 тыс. тенге).