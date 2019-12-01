Личность Елбасы глазами мировых лидеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2019 году Казахстан пережил историческое событие – многолетний лидер страны Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев сложил полномочия и передал бразды правления Касым-Жомарту Токаеву. О том, что за 28 лет своего правления нашей страной Елбасы оставил глубочайший след не только в казахстанской, но и мировой политической истории, говорят многочисленные отзывы мировых лидеров о Нурсултане Назарбаеве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Он человек, всегда устремленный в будущее. Это удивительное качество. Во-первых, он умеет окружать себя очень дельными и эффективными молодыми людьми и никогда не боится ставить рядом с собой сильных людей. Это отличительная черта любого сильного руководителя. Таким мудрым, деятельным и талантливым руководителем является Нурсултан Абишевич», - сказал про Елбасы в свое время Президент Российской Федерации Владимир Путин.





Россия является ближайшим соседом и партнером нашей страны во многих международных организациях, а Н. Назарбаева и В. Путина уже длительное время связывают не только партнерские, но и дружеские отношения.

Россия является одной из трех крупнейших мировых держав. Казахстан, благодаря мудрой политике Елбасы, всегда старался поддерживать и развивать отношения также с Китаем и США. О том, насколько это удалось, говорят и высказывания президентов США и председателя КНР Си Цзиньпиня.

Экс-Президент США Барак Обама, говоря о Елбасы, отмечал, «что Президент Назарбаев является одним из образцовых лидеров в мире в вопросах нераспространения и ядерной безопасности.





«Казахстан является прекрасным примером того, как страна может отказаться от ядерного оружия и достичь большей безопасности и экономического процветания. Отказавшись от ядерного оружия, казахстанцы получили гарантии безопасности от всех государств региона, и это помогло сделать Казахстан одной из самых стабильных стран в регионе. Отказавшись от ядерного оружия, Казахстан превратился из страны, которая могла оказаться в изоляции, в страну, которая открыта для международной экономики и привлекает иностранный капитал», - добавил Б. Обама.

Своих симпатий к личности Первого Президента РК не скрывал и нынешний Президент США Дональд Трамп. В своем письме Елбасы в мае текущего года он отметил большую роль Н. Назарбаева в развитии двусторонних отношений.

«Ваш визит в Белый дом в прошлом году стал важным шагом в деле укрепления сотрудничества между Соединенными Штатами Америки и Казахстаном. Нам удалось добиться больших успехов в двусторонних отношениях, и я рад, что американские компании продолжают находить все больше областей для экономического сотрудничества с Казахстаном», - написал Д. Трамп, отметив, что именно под руководством Елбасы «Казахстан добился успеха на глобальной арене».





Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, с которой Казахстан также связывают тесные отношения, назвал Первого Президента Казахстана мировым политиком, основателем сегодняшних образцовых межгосударственных отношений.





«Благодаря Президенту Нурсултану Назарбаеву заложен прочный фундамент партнерства наших стран. В течение многих лет Президент Назарбаев приложил много усилий для укрепления дружбы наших стран. В Китае хорошо знают и глубоко уважают Нурсултана Назарбаева, внесшего неоценимый вклад в развитие отношений между Казахстаном и Китаем», - подчеркнул лидер Китая.

Все это говорит о редком политическом таланте Первого Президента страны и о его умении находить точки соприкосновения со всеми мировыми лидерами.

Очень уважает Елбасы и лидер еще одного влиятельного на мировой арене государства – Президент Турции Реджеп Эрдоган.

«Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев - выдающаяся личность современности и аксакал тюркского мира. Авторитет Президента Казахстана в тюркском мире очень высок», - отметил Р. Эрдоган 16 апреля 2015 года на встрече в столице РК.





Президенты государств постсоветского пространства всегда отмечали большую роль, которую сыграл Елбасы в развитии отношений государств-членов СНГ. Президент Беларуси Александр Лукашенко успехи Казахстана связывает напрямую с личностью Н. Назарбаева.

«Благодаря трудолюбию и патриотизму казахстанского народа вашей стране за эти годы удалось достичь поистине впечатляющих результатов в упрочении государственности, социально-экономическом развитии, в закреплении за Казахстаном имиджа авторитетного участника международных отношений, вносящего важный вклад в интеграционные процессы на постсоветском пространстве, обеспечение глобальной и региональной безопасности. Несомненно, достижение этих выдающихся результатов стало возможным благодаря огромному личному вкладу Первого Президента в дело прогресса современного Казахстана», - заявляет А. Лукашенко.





В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета глава белорусского государства выразил уверенность в том, что опыт Елбасы необходим организации даже после сложения им полномочий Президента РК, и предложил закрепить за Елбасы статус Почетного Председателя Совета.

«Я предложил, чтобы Нурсултан Абишевич занялся в том числе и ревизией всего того, что мы сделали или не сделали в нашем союзе. Начиная с кадрового состава нашей комиссии и заканчивая стратегическими направлениями нашей деятельности. Вот здесь он может оказать нам неоценимую помощь. Не надо думать, что это какой-то подарок человеку, который вчера был Президентом Казахстана, а сегодня ушел. Мы из него еще очень много сможем выжать положительного для нашего союза», - заявил А. Лукашенко.

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что Н. Назарбаев внес свой вклад и в усиление роли его страны в Евразийском экономическом союзе.





«Роль Назарбаева в строительстве независимого Казахстана, развитии интеграционных процессов на бывшем постсоветском пространстве трудно переоценить. Во многом благодаря ему Молдова стала первой страной, получившей статус наблюдателя при ЕАЭС», - отметил он.

По словам Президента Азербайджана Ильхама Алиева, последовательная мудрая политика руководства Казахстана, направленная на мирное взаимодействие в регионе, во многом способствует поддержанию в нем безопасности.





«Казахстан превратился в мощную страну. Поэтому его (Елбасы - прим. ред.) роль и значение в решении вопросов регионального характера возрастают, и мы этому будем только рады», - сказал в свое время о Н. Назарбаеве И. Алиев.

Главу азербайджанского государства также восхитила столица РК.

«Я увидел новую столицу. И был очень впечатлен темпами строительства, той красотой, которая создается. В этом огромная заслуга Президента Нурсултана Назарбаева, который, мобилизовав усилия всего казахского народа, создал новый город, новую столицу. Haши страны, народы – близкие, братские. И мы всегда радуемся вашим успехам, хочу пожелать народу Казахстана мира и благополучия», - добавил он.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев искренне считает Елбасы близким соратником в центральноазиатском регионе, а казахский народ – другом.





«В тяжелые дни Нурсултан Абишевич был рядом с нами, узбекским народом. Мы очень признательны ему за это. Казахский народ - наш надежный, искренний и близкий друг», - заявил Ш. Мирзиёев после своего избрания Президентом Узбекистана в 2016 году.

«Народ Таджикистана высоко ценит историческую роль Первого Президента Казахстана в продвижении казахстанско-таджикского стратегического партнерства», - говорит Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.





В Европе авторитет Н. Назарбаева тоже не вызывает никаких сомнений. Редкими лидерскими качествами Первого Президента РК восхищались и ныне почившие Маргарет Тэтчер и Жак Ширак.

«Сейчас в мире насчитывается пять-шесть крупных и очень влиятельных политиков, среди которых находится и Нурсултан Абишевич Назарбаев. Я очень верю ему и согласна со всем, что он делает в Казахстане», - говорила «железная леди».

А экс-Президент Франции справедливо связывал известность нашей страны в Европе с именем Елбасы.

«Динамичное экономическое развитие Казахстана в годы независимости является результатом работы Нурсултана Абишевича Назарбаева и его политики, направленной на улучшение благосостояния Казахстана. Благодаря этой политике и развитию, Казахстан стал известным в Европе», - подчеркивал Ж. Ширак.

Все перечисленные выше цитаты являются не просто словами, а мнением действительно больших личностей. И такое уважение говорит о многом. Н. Назарбаев не просто руководил страной на протяжении всех этих лет, Елбасы фактически создал новейшую историю нашего государства.