Лицей из Акмолинской области вошел в рейтинг лучших школ республики

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - По итогам республиканской предметной олимпиады лицей-интернат из Кокшетау занял 23 место в рейтинге «100 лучших Олимпийских школ», опубликованном на сайте Matol.kz. 7 учащихся школы «Білім-Инновация» в этом году соревновались в своих знаниях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

В период обретения Независимости между Казахстаном и Турцией было налажено двустороннее сотрудничество в сфере образования. В 1992 году в республике при непосредственной поддержке президентов двух стран было открыто 27 казахско-турецких лицеев. А в год 25-летия Независимости в этих школах был проведен массовый ребрендинг и они получили название «Білім-инновация лицей».

«Рекордный показатель по итогам республиканской олимпиады зафиксирован у нас в 2015-2016 учебном году. Тогда призёрами стали 17 наших учащихся. А в этом году 7 учеников достигли высоких результатов. Один из них Арслан Даминов, бронзовый призер республиканского этапа по математике в дальнейшем примет участие в международном соревновании. Подготовка к нему идёт полным ходом», - сообщил заведующий учебной частью Ахмет Оразалин.

В образовательно-инновационном лицее предметы естественно-научного направления преподаются на английском языке. Именно эти школы впервые внедрили эту систему в Казахстане под названием «English as Medium of Instruction», которая используется более чем в 60 странах мира. В лицее-интернате, расположенном в областном центре, успешно реализующем политику «Үш тұғырлы тіл», сегодня углубленное обучение получают 222 учащихся. Еще одна особенность в системе – смена учителей между лицеями каждые 3-5 лет.

Ученики, окончившие 6 класс, зачисляются в лицей-интернат «Білім-Инновация» посредством сдачи специального экзамена. Лучшие из лучших, прошедшие отбор в конкретном направлении к Олимпиаде, готовятся уже с 7-го класса. Системная подготовка, проводимая годами, является главным секретом успеха школы.