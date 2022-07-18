18 Июля 2022 18:55

Лицензирование детских садов будет проводиться поэтапно с 2024 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лицензирование детских садов будет проводиться поэтапно с 2024 года. Об этом сообщила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства просвещения РК Гулзат Кобенова в ходе прямого эфира на странице ведомства в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос о лицензировании дошкольных организаций образования сегодня волнует общество. Президент поставил перед нами задачу по возврату лицензирования. Действительно, это правильно. Потому, что до 2011 года детские сады лицензировались. Тогда в стране ощущалась острая нехватка мест в дошкольных организациях и стояла задача, в первую очередь, охвата детей дошкольным образованием. На сегодняшний день эту задачу мы выполнили, 99 % детей охвачено. Соответственно, пришла пора повернуться лицом к качеству», – сказала Г. Кобенова.

По ее словам, лицензирование детских садов будет осуществляться, как и во всем мире, по минимальным квалификационным требованиям. Во всех странах действует или лицензирование, или аккредитация. При этом, квалификационные требования почти во всех странах одинаковые. Они касаются квалификации воспитателей, условий пребывания детей в детских дошкольных учреждениях, безопасности и других вопросов.

Г. Кобенова сообщила, что в настоящее время Министерством проводится анализ регуляторного воздействия лицензирования детсадов, то есть, выявляются положительные и отрицательные последствия введения лицензирования. После всестороннего обсуждения результатов этого анализа будет проведено законодательное закрепление лицензирования детсадов. Только после этого будут приняты необходимые квалификационные требования к детским дошкольным учреждениям. Планируется провести всю подготовительную работу в течение текущего и следующего года. С начала 2024 года начнется лицензирование.

Председатель Комитета отметила, что лицензирование будет проводиться поэтапно. Вначале будут лицензироваться вновь открываемые детские сады. В среднем, ежегодно их открывается около 200. На втором этапе будут лицензироваться детсады, не прошедшие государственную аттестацию. Таким детсадам дается время, от месяца до года, для устранения нарушений и проводится повторная госаттестация и, в случае, если они не смогут пройти повторную аттестацию, то эти детсады будут проходить лицензирование. Количество таких детсадов, как ожидается, составит 1-2 % от общего количества проходящих госаттестацию. На третьем этапе будут лицензироваться по степени оценки рисков, в зависимости от того, в какой зоне они находятся, начиная с высоких степеней риска. Рисками могут быть нехватка педагогов, определенных условий пребывания детей. В дальнейшем будут лицензироваться постепенно все остальные детсады.