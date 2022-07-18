18 Июля 2022 19:05

Лицензирование детских садов будет представлять собой автоматизированный процесс

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лицензирование детских садов будет представлять собой автоматизированный процесс. Об этом сообщила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства просвещения РК Гулзат Кобенова в ходе прямого эфира на странице ведомства в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я слышала из уст некоторых представителей дошкольных организаций, что «лицензирование – это коррупция». Я вам скажу: «Нет!». Потому, что лицензирование – это процедура прозрачная. Это государственная услуга. Лицензирование осуществляется через портал «е-лицензирование». Автоматизированный процесс. В зависимости от того, как та или иная организация подготовит документы, в соответствии с квалификационными требованиями, они подают документы на получение лицензии. Здесь, как такового, человеческого вмешательства не может быть», – сказала Г. Кобенова.

По ее словам, разрешительный контроль при лицензировании проводится только на соответствие требованиям представленных документов. В настоящее время в таком же порядке лицензируется деятельность школ, колледжей, университетов. Этот процесс нисколько не препятствует открытию и работе новых учебных заведений.

Г. Кобенова также подчеркнула, что лицензирование вводится не для того, чтобы закрывать те или иные детские сады. Благодаря работе предпринимателей в Казахстане открыто множество частных детских садов, эта работа поддерживалась и будет поддерживаться государством.