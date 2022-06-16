16 Июня 2022 17:52

Лицензирование детсадов повысит доверие родителей – Ассоциация деловых женщин РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лицензирование детских садов повысит доверие родителей. Такое мнение высказала представитель Ассоциации деловых женщин Казахстана, предприниматель Оксана Ушкевич на круглом столе в НПП «Атамекен», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если сравнивать с другими областями, которые обязательны к лицензированию, например, такими, как строительство, либо школы. Там же ни у кого не спрашивают их желания – хотят они лицензирование или не хотят. Обязательны к выполнению определенные требования по квалификации. Я сама лично в 2008 году получала лицензию, знаю, что это такое. Три раза получала отказ, потому что было очень много требований – более 500. Если требования будут прозрачные, будут выполнимые, то, естественно, это будет на руку всем честным предпринимателям. Потому что все детские сады – это социальное предпринимательство. Здесь мы говорим, если честно, о качестве образования и о развитии детей, а не о зарабатывании денег. А для многих сейчас это стало именно зарабатыванием денег», – сказала О. Ушкевич.

По ее словам, проведенная в этом году аттестация детских садов показала, что требования к этим учреждениям выполнимы. То есть, лицензирование не будет проблемой для детских садов, тем более, что теперь оно проводится через сайт elicense.kz, исключен человеческий фактор.

О. Ушкевич также отметила, что наличие лицензии будет служить повышению престижа и рейтинга заведений, повышению доверия родителей. Кроме того, возможность отзыва лицензии контролирующим органом будет способствовать соблюдению заведением всех требований.