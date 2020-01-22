Лицензионный турнир по боксу в китайском Ухане отменён
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Азиатский квалификационный турнир по боксу, который должен был состоятся в китайском городе Ухань перенесен на неопределенный срок, передает МИА «Казинформ».
Как сообщает Казахстанская федерация бокса , Организационный комитет лицензионного олимпийского турнира по боксу для Азии и Океании в китайском Ухане разослал аккредитованным участникам письмо об отмене мероприятия.
«Из-за вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом, мы решили отменить эти соревнования ради вашей безопасности и здоровья», - сказано в сообщении.
Новое место и время лицензионного турнира должен назвать Международный олимпийский комитет, который руководит отбором боксёров на Игры в Токио.
Сегодня состоится заседание Всемирной организации здравоохранения, где обсудят меры борьбы со вспышкой пневмонии. По данным китайских властей, на 22 января от этой болезни скончались девять человек, зарегистрировано 440 инфицированных.
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