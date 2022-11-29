Лицензии на разведение собак и кошек предлагают ввести власти Астаны

29 Ноября 2022, 19:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Новый изолятор в Астане может вместить до 3 тысяч собак. Об этом сообщил руководитель ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Астаны» Даулет Доскулов на заседании постоянной комиссии городского маслихата по вопросам строительства, экологии, транспорта, торговли и жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства был разработан новый Закон «Об ответственном обращении с животными», который вступил в силу 7 марта 2022 года. На основании закона разработаны и утверждены правила содержания и выгула домашних животных в городе Астане и правила отлова, временного содержания и умерщвления животных в городе Астане. Введен в действие алгоритм действий местных исполнительных органов по реализации закона, утвержденный Министерством экологии, геологии и природных ресурсов, который регулирует вопросы по отлову, содержанию и умерщвлению животных. Направлены предложения в МЭГПР РК о необходимости выдачи специальных лицензий на разведение собак и кошек, о разработке конкретных правил, определяющих содержание в приютах, а также об ужесточении мер за нарушение правил выгула животных в неустановленных местах», – сказал Д. Доскулов.

По его словам, сейчас функционирует единая информационная система учета животных «Танба», которая позволит установить точное количество домашних животных не только в столице, но и по всему Казахстану. Составлен план мероприятий по обнаружению безнадзорных сельскохозяйственных животных и отлову бродячих животных в «Зеленом поясе» Астаны. Эта работа ведется на постоянной основе. Заключен меморандум о сотрудничестве с Казахстанским кинологическим союзом. Проводится информационно-разъяснительная работа по вопросам вакцинации, стерилизации, идентификации домашних животных в СМИ и социальных сетях. С начала 2022 года привлечено к ответственности за нарушения правил выгула животных 462 владельца, наложены штрафы на общую сумму 2 млн 700 тысяч тенге.

Как сообщил руководитель управления, в новом изоляторе для содержания бродячих животных построены три модульных ангара общей вместимостью до 3 тысяч собак. Строительство завершено на 95%. Выделенный участок позволяет, в будущем, расширить территорию изолятора.