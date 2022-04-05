Лицензии лишился Атырауский инженерно-гуманитарный институт из-за нарушений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Атырауский инженерно-гуманитарный институт лишился генеральной лицензии. Такое решение вынес Специализированный межрайонный административный суд Атырауской области. Многочисленные нарушения в работе вуза выявлены Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

В вузе не соблюдались Типовые правила деятельности организаций образования, требования Государственного общеобязательного стандарта, а также квалификационные требования.

«В ходе проверки вуза были обнаружены многочисленные нарушения. К примеру, установлены факты проведения занятий одними и теми же преподавателями в одно и то же время в двух разных группах с разными языками обучения. Хотя в учебной нагрузке преподавателей аудиторные занятия по каждой группе были рассчитаны отдельно. Более того, некоторые занятия в вузе вообще не проводились. Допущены нарушения по разработке и утверждению образовательных программ. Вместе с тем образовательные программы Атырауского инженерно-гуманитарного института, по которым обучались студенты, не соответствовали программам, внесенным в Реестр МОН РК. В результате студенты не в полном объеме освоили учебные дисциплины. Кроме того, учебный процесс не обеспечен качественным профессорско-преподавательским составом», - отметила руководитель управления Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Эльвира Сапарбекова.

Проверка показала, что в Атырауском инженерно-гуманитарном институте также не сформированы внутренняя система обеспечения качества и необходимая материально-техническая база. По ряду образовательных программ нет учебной, методической и научной литературы, то есть, не созданы условия для получения студентами качественного образования. Это подтвердили и результаты среза знаний обучающихся: 90 процентов студентов института не смогли набрать пороговые баллы.

«Отметим, что согласно нормам Типовых правил студенты с момента лишения вуза лицензии имеют право перевестись в другие вузы для продолжения обучения», - напомнили в МОН РК.