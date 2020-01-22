Лицензии Центрально-Азиатского и Казахстанского морского университетов остаются приостановленными - МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центрально-Азиатский университет и Казахстанский морской университет не устранили нарушения, ранее выявленные Министерством образования и науки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

В рамках исполнения поручения Главы государства от 2 сентября 2019 года МОН РК ведет работу по мониторингу вузов в части обеспечения ими качественной подготовки специалистов.

«На сегодняшний день в Центрально-Азиатском университете и Казахстанском морском университете выявлены многочисленные нарушения требований законодательства в сфере образования. В частности, имеются случаи зачисления абитуриентов не по профилю, не набравших порогового балла ЕНТ или вовсе не имеющих сертификатов ЕНТ, а также без результатов вступительных экзаменов. В данных университетах образовательный процесс не обеспечен полностью качественным профессорско-преподавательским составом», - сообщает МОН.

Как следствие - выпускники остаются невостребованными на рынке труда. По большинству направлений подготовки кадров процент трудоустройства не соответствует установленным нормам, то есть менее 50%.

«Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН приняты постановления от 3 декабря 2019 года о приостановлении действия лицензий указанных вузов. В настоящее время идут судебные процессы по обжалованию вузами решений Комитета», - говорится в сообщении.

Фото: talapker.online