Лицам с ограниченными возможностями доступна онлайн покупка льготных ж/д билетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лицам с ограниченными возможностями доступна онлайн покупка льготных железнодорожных билетов. Проект реализован Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и АО «Қазақстан Темір Жолы» при поддержке АО «Самрук-Қазына», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Национальные информационные технологии»​.

С 28 июля т.г. лица с особыми потребностями могут купить льготные билеты онлайн на официальном сайте www.bilet.railways.kz при помощи ввода ИИН и 6-значного кода социального ID, полученного с еGov mobile.

Авторизированному пользователю после выбора даты поездки и места в вагоне на сайте www.bilet.railways.kz следует указать свои данные для подтверждения статуса: ИИН, номер справки об инвалидности и 6-значный код, который появится после открытия доступа к документу соц. ID в сервисе «Цифровые документы» приложения eGov mobile.

После заполнения на сайте своих данных и согласия на обработку персональных данных, система продажи билетов направляет запрос в сервис «Цифровые документы» для получения статуса инвалидности. При верификации данных подтверждается статус пассажира. Далее система продажи позволит применить льготную скидку на выбранное место для проведения оплаты и оформления проездного документа.

«В прошлом году свыше 50% железнодорожных билетов было реализовано онлайн. И мы стремимся увеличить этот показатель в 2021 году, чтобы как можно больше пассажиров покупали билеты онлайн. Это наиболее эффективный способ, который существенно экономит время и средства. Также, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, было принято решение усовершенствовать процесс покупки ж/д билетов гражданами с особыми потребностями, без необходимости посещения билетных касс», - отметил генеральный директор АО «Пассажирские перевозки» Петер Штурм.

Для АО «Национальные информационные технологии» Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК доступность услуг в цифровом формате для лиц с особыми потребностями является одной из важнейших задач.

«Мы понимаем, как важно лицам с инвалидностью всегда иметь при себе документ, подтверждающий их статус и рады сообщить, что удостоверение лица с инвалидностью также доступно в сервисе «Цифровые документы» в приложении eGov mobile. Кроме того, благодаря интеграции с системой продажи билетов АО НК «ҚТЖ» реализована возможность оформления льготных билетов. Чтобы ее получить, при покупке билета на сайте BILET.RAILWAYS.KZ, достаточно ввести 6-значный код и ИИН, который формируется при открытии доступа к документу», - сказал Ростислав Коняшкин, председатель правления АО «Национальные информационные технологии».

Справочно:

При первом использовании документа «Удостоверение лица с инвалидностью» может потребоваться пара минут, так как формируется выходная форма документа с учетом полученных данных из систем госорганов. Если удостоверение не отображается в списке доступных пользователю документов, необходимо обновить раздел «Цифровые документы», нажав на стрелочку в правом верхнем углу.

С августа 2019 года в Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений, утвержденных приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 30.04.2015г. №545 (с учетом внесенных изменений, согласно приказу от 02.08.2019 года №611, далее-Правила), внесена норма, предусматривающая скидку для всех лиц, имеющих инвалидность на проезд по социально значимым железнодорожным сообщениям в размере 50%.