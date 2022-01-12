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    11:03, 12 Январь 2022 | GMT +6

    Лица старше 60 лет смогут ревакцинироваться вакциной Pfizer – Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для защиты наиболее уязвимой группы населения расширен выбор вакцин для ревакцинации. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе заседания Правительства Ажар Гиният отметила, что в республике темп вакцинации за последнюю неделю снизился многократно и удельный вес привитых за 10 дней января по сравнению с декабрем увеличился лишь на 0,2%.

    «На сегодня первым компонентом привито более 9,4 млн чел, охват подлежащего взрослого населения составил 79,2%, вторым компонентом привито более 8,7 млн человек с охватом 75,1% от подлежащего взрослого населения. От численности общего населения привито первым компонентом - 49,3%, вторым компонентом – 45,8%», - сказала Ажар Гиният.

    С учетом выявления варианта «Омикрон» были введены и реализуются дополнительные меры профилактики.

    «Также важно увеличить темпы вакцинации и ревакцинации населения. Для защиты наиболее уязвимой группы населения расширен выбор вакцин для ревакцинации. Так, лицам старше 60 лет будет дополнительно для ревакцинации предложена вакцина Comirnaty (Pfizer)», - сообщила министр здравоохранения.

    Ранее в ведомстве сообщили, что в Казахстане эпидемиологическая ситуация по коронавирусу резко ухудшилась.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Минздрав РК
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