Лица старше 60 лет смогут ревакцинироваться вакциной Pfizer – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для защиты наиболее уязвимой группы населения расширен выбор вакцин для ревакцинации. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе заседания Правительства Ажар Гиният отметила, что в республике темп вакцинации за последнюю неделю снизился многократно и удельный вес привитых за 10 дней января по сравнению с декабрем увеличился лишь на 0,2%.

«На сегодня первым компонентом привито более 9,4 млн чел, охват подлежащего взрослого населения составил 79,2%, вторым компонентом привито более 8,7 млн человек с охватом 75,1% от подлежащего взрослого населения. От численности общего населения привито первым компонентом - 49,3%, вторым компонентом – 45,8%», - сказала Ажар Гиният.

С учетом выявления варианта «Омикрон» были введены и реализуются дополнительные меры профилактики.

«Также важно увеличить темпы вакцинации и ревакцинации населения. Для защиты наиболее уязвимой группы населения расширен выбор вакцин для ревакцинации. Так, лицам старше 60 лет будет дополнительно для ревакцинации предложена вакцина Comirnaty (Pfizer)», - сообщила министр здравоохранения.

Ранее в ведомстве сообщили, что в Казахстане эпидемиологическая ситуация по коронавирусу резко ухудшилась.